Obowiązek stosowania czujników dymu i czadu reguluje nowelizacja rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków. Od końca 2024 r. takie czujki muszą być instalowane w każdej nowej inwestycji. W 2026 r. przepisy nakazują montaż tych urządzeń w części istniejących już budynków.

Nowe obowiązki dla właścicieli nieruchomości. Które budynki obejmą w 2026 r.?

Obowiązek stosowania urządzeń do wykrywania pożaru oraz tlenku węgla od 23 grudnia 2024 r. dotyczy nowych budynków. Muszą być w nich instalowane czujniki dymu, a w pomieszczeniach, w których odbywa się proces spalania paliwa stałego, ciekłego lub gazowego – również czujniki czadu.

Od 1 stycznia 2026 r. nowe przepisy objęły także już istniejące budynki handlowe, produkcyjne i magazynowe.

Kolejna zmiana nastąpi 30 czerwca 2026 r. Od tego terminu czujniki dymu i czadu będą wymagane we wszystkich hotelach i lokalach mieszkalnych, w których świadczone są usługi hotelarskie – związane z krótkotrwałym, ogólnie dostępnym wynajmowaniem domów, mieszkań, pokoi i miejsc noclegowych.

Obowiązkowe czujniki dymu i czadu w mieszkaniach i domach

Nieco więcej czasu mają właściciele domów i mieszkań. W ich przypadku stosowanie czujników dymu i czadu będzie obowiązkowe od 1 stycznia 2030 r..

Zgodnie z przepisami, lokal mieszkalny trzeba będzie wyposażyć w co najmniej jedną autonomiczną czujkę dymu, a pomieszczenia, w których odbywa się proces spalania paliwa stałego, ciekłego lub gazowego, wchodzące w skład lokalu mieszkalnego należy wyposażyć w co najmniej jedną czujkę tlenku węgla.

Jak podaje straż pożarna, czujniki czadu nie muszą być zatem montowane w budynkach, które nie posiadają urządzeń do spalania paliwa: piec, kominek, kocioł gazowy. Czujka czadu będzie też wymagana przy urządzeniach z zamkniętą komorą spalania oraz gazowych używanych wyłącznie do gotowania (np. kuchenka w kuchni).

Gdzie zamontować czujniki czadu i dymu? Jaki to wydatek?

Montaż czujników czadu i dymu nie jest skomplikowany. Zgodnie ze wskazówkami Państwowej Straży Pożarnej, najlepszym miejscem na montaż czujki dymu jest środek sufitu. Czujka dymu powinna być zamontowana w korytarzu w bezpośrednim sąsiedztwie sypialni. W mieszkaniach wielokondygnacyjnych powinno się montować czujkę dymu na każdym piętrze.

Czujkę czadu trzeba umieścić w pomieszczeniu, gdzie czad może być wytworzony (kotłownie, łazienki z podgrzewaczami gazowymi wody i kuchnie z piecykami gazowymi, pomieszczenia z kominkami itp.). Najlepiej zamontować czujnik czadu na ścianie na wysokości wzroku stojącego człowieka około 1,5-1,9 metra od podłogi. Urządzenie zaleca się umieścić około 2 metrów (1-3 m) od potencjalnego źródła tlenku węgla.

Koszt takich urządzeń to wydatek od kilkudziesięciu do ponad 100 zł.