Sytuacja komplikuje się, gdy dojdzie do redukcji, a nie likwidacji stanowiska pracy, czyli do zmniejszenia liczby zatrudnionych i usunięcia jednego z kilku takich samych stanowisk. Może okazać się, że firma naruszy zakaz prowadzenia przygotowań. W takim przypadku należy postępować z bardzo dużą dozą ostrożności i zweryfikować dokładnie stan faktyczny. Konieczne jest, aby dobrze ustalić krąg osób, spośród których wybiera się osoby do zwolnienia. Trzeba mieć pewność, że te osoby mogą być w ogóle brane pod uwagę do wyboru podczas redukcji.

Rozwiązanie umowy o pracę w trybie dyscyplinarnym zaraz po powrocie z urlopu rodzicielskiego, a zakaz przygotowań do zwolnienia

Zakaz prowadzenia przygotowań do zwolnienia lub rozwiązania umowy o pracę w trybie dyscyplinarnym ma na celu ochronę pracowników przed dyskryminacją z uwagi na rodzicielstwo. Jeśli więc pracownik podczas urlopu rodzicielskiego ciężko naruszy podstawowe obowiązki pracownicze, np. przez prowadzenie działalności konkurencyjnej, to pracodawca może zbadać sytuację i zakaz prowadzenia przygotowań nie będzie chronił pracownika.

Przeanalizowanie przyczyn rozwiązania umowy bez wypowiedzenia z winy pracownika oraz podjęcie konsultacji z związkiem zawodowym należy, naszym zdaniem, uznać za dopuszczalne. Skoro przepisy dopuszczają wypowiedzenie lub rozwiązanie umowy o pracę z pracownikiem podczas ciąży, urlopu macierzyńskiego, na warunkach urlopu macierzyńskiego, ojcowskiego i rodzicielskiego aż do zakończenia tych urlopów, jeśli zachodzą przyczyny uzasadniające rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia z winy pracownika i reprezentująca pracownika organizacja związkowa wyrazi zgodę na rozwiązanie umowy, to tym bardziej należy przyjąć, że prowadzenie przygotowań do zakończenia współpracy jest dopuszczalne.

Konsekwencje naruszenia zakazu prowadzenia przygotowań

Jeśli pracodawca naruszy zakaz prowadzenia przygotowań, to pracownik może odwołać się do sądu i domagać się nawet przywrócenia do pracy. Naruszenie tego może również wiązać się z odpowiedzialnością wykroczeniową i koniecznością zapłaty grzywny nie przez firmę, ale przez osobę, która naruszyła przepis o uprawnieniach pracowników związanych z rodzicielstwem.

dr Iwona Jaroszewska-Ignatowska radca prawny, Partnerka Zarządzająca w People & Law Jaroszewska-Ignatowska Sarek-Sadurska Sp.k.