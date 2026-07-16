Łukasz Żakoraz jego pełnomocniczka, mec. Izabela Ławińska na sali rozpraw Sądu Rejonowego dla Warszawy-Śródmieścia
Ten wyrok jest bardzo wysoki, ale wydaje się, że społecznie uzasadniony. Zarówno postawa sprawcy wtedy, kiedy spowodował to zdarzenie, potem ucieczka, jak i jego zachowanie w trakcie procesu wskazują, że raczej lekceważył to, co się stało. Wydawało mu się, że sąd łagodnie go potraktuje.
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To dobra nauczka także dla innych. Społeczne oddziaływanie kary miało tutaj decydujący wpływ na wyrok. Myślę jednak, że niekoniecznie wszystkich wyrok przestraszy, ale część może tak. Niestety są różne drastyczne zdarzenia i okazuje się, że zapadły wyroki, które dalej nie przestraszają młodych ludzi, którzy potrafią szaleć na drodze samochodami.
I bardzo dobrze się stało. Sąd powinien mówić do ludzi. Z reguły zastrzeżenia do sądu były takie, że sąd mówi bardzo hermetycznie i że te wyroki nie są zrozumiałe dla stron i społeczeństwa. Sąd, jeżeli wyjaśnia motywy orzeczenia, to powinien robić to w taki sposób, żeby ludzie byli w stanie zrozumieć, co orzekł. Tylko wtedy mogą wyciągnąć wnioski.
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Jest. Po przekroczeniu tej granicy pojawia się współczucie dla sprawców przestępstw, więc bardzo niedobrze jest, jeżeli tak się dzieje. Sądy mają być sprawiedliwe, a sprawcy powinni usłyszeć wyroki szybko, a nie po latach.
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