Jak informowaliśmy, w środę rano systemy alarmowe Metra Warszawskiego wykryły niepożądaną osobę w tunelach pierwszej linii, między stacjami Ursynów i Służew. Przez kilka godzin wyłączone z ruchu były wszystkie stacje na Mokotowie i Ursynowie. Policja sprawdzała tunele m.in. pod kątem zagrożenia pirotechnicznego, chemicznego oraz biologicznego.

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Na stacji Służew policjanci Komendy Rejonowej Policji Warszawa II zatrzymali 22-letniego mężczyznę wychodzącego z tunelu. Okazało się, że jest on obywatelem Francji. Początkowo próbował wytłumaczyć swoje zachowanie, lecz szybko zaczął odmawiać odpowiedzi na pytania i dotychczas nie wyjaśnił, w jakim celu wszedł do tunelu. Policja informowała, że zatrzymany nie miał przy sobie niebezpiecznych przedmiotów, był trzeźwy, pobrano mu jednak krew do badań na obecność środków odurzających.

Dziś na stronie Warszawskiej Policji pojawiła się informacja, że sąd zadecydował o tymczasowym aresztowaniu Francuza na trzy miesiące.

