Warszawa, 25.06.2026. Sędziowie Waldermar Płóciennik (L) i Michał Laskowski (P) na sali rozpraw Sądu Najwyższego.
SN zajął się kasacją prokuratury od wyroku Sądu Apelacyjnego w Krakowie, który uniewinnił Roberta J. ws. zabójstwa studentki Katarzyny Z. Do zbrodni doszło w 1998 r. w Krakowie.
Sprawa ta to jedna z największych zagadek polskiej kryminalistyki. Dotyczyła morderstwa 23-letniej studentki religioznawstwa Katarzyny Z., której fragmenty skóry i innych części ciała pod koniec lat 90. wyłowiono z Wisły. Śledztwo prowadził Małopolski Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Krakowie.
W 2022 r. krakowski sąd okręgowy skazał w tej sprawie Roberta J. na dożywocie. Sąd Apelacyjny w Krakowie zmienił ten wyrok i uniewinnił mężczyznę w 2024 roku.
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Prokuratura złożyła kasację od wyroku, w której podnosiła szereg zarzutów procesowych. Część z nich przedstawiła na czwartkowej rozprawie w Sądzie Najwyższym. Obrona Roberta J. wnosiła natomiast o oddalenie kasacji.
Sąd Najwyższy oddalił w czwartek kasację prokuratora jako „oczywiście bezzasadną”.
– W dniu dzisiejszym zakończyła się sprawa, która od blisko trzydziestu lat budziła emocje i to nie tylko opinii publicznej, ale przede wszystkim rodziny samej pokrzywdzonej – mówiła sędzia sprawozdawca Barbara Skoczkowska po ogłoszeniu postanowienia.
Jak wskazała, sąd apelacyjny w pewnym momencie „stwierdził, że nie jest do końca pewien, czy oskarżony nie jest sprawcą tego zarzutu, jednakże (...) wszelkie niewyjaśnione sprzeczności należy interpretować na korzyść oskarżonego”.
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