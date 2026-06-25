Sprawa ta to jedna z największych zagadek polskiej kryminalistyki. Dotyczyła morderstwa 23-letniej studentki religioznawstwa Katarzyny Z., której fragmenty skóry i innych części ciała pod koniec lat 90. wyłowiono z Wisły. Śledztwo prowadził Małopolski Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Krakowie.

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Sprawa „Skóry”. Sąd Najwyższy oddalił kasację, Robert J. uniewinniony

W 2022 r. krakowski sąd okręgowy skazał w tej sprawie Roberta J. na dożywocie. Sąd Apelacyjny w Krakowie zmienił ten wyrok i uniewinnił mężczyznę w 2024 roku.

Prokuratura złożyła kasację od wyroku, w której podnosiła szereg zarzutów procesowych. Część z nich przedstawiła na czwartkowej rozprawie w Sądzie Najwyższym. Obrona Roberta J. wnosiła natomiast o oddalenie kasacji.

Sąd Najwyższy oddalił w czwartek kasację prokuratora jako „oczywiście bezzasadną”.

– W dniu dzisiejszym zakończyła się sprawa, która od blisko trzydziestu lat budziła emocje i to nie tylko opinii publicznej, ale przede wszystkim rodziny samej pokrzywdzonej – mówiła sędzia sprawozdawca Barbara Skoczkowska po ogłoszeniu postanowienia.

Jak wskazała, sąd apelacyjny w pewnym momencie „stwierdził, że nie jest do końca pewien, czy oskarżony nie jest sprawcą tego zarzutu, jednakże (...) wszelkie niewyjaśnione sprzeczności należy interpretować na korzyść oskarżonego”.