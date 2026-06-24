Żurek poinformował też, że na godz. 12 zaplanowano przesłuchanie doktora Emila Jędrzejewskiego – lekarza, który sygnalizował nieprawidłowości na SOR w Szpitalu Południowym, gdy szefował mu lekarz w trakcie specjalizacji Dawid Kacprzyk. Były ordynator oddziału chirurgii twierdził w rozmowie z Kanałem Zero, że pacjenci trafiający na SOR mieli pozostawać bez odpowiedniej opieki personelu, a badania wykonywano im z wielogodzinnym opóźnieniem. Mówił także o podejrzanych przypadkach zgonów na SOR. Doktor Jędrzejewski twierdzi, że zgłosił wszystko prezydentowi Warszawy, który nadzoruje szpital. Rafał Trzaskowski twierdzi jednak, że Ratusz nie otrzymał żadnego oficjalnego pisma z takim zgłoszeniem.

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Minister Waldemar Żurek poinformował, że w sprawie jest już wszczęte śledztwo.

- Dzisiaj spotykam się z prokurator, która nadzoruje to postępowanie. Mam też informację, że dzisiaj ma być przesłuchany lekarz sygnalista. Nie wiemy, dlaczego wcześniej nie mówił o tych przypadkach. Te jego wypowiedzi są niekonkretne, więc my musimy przelać to na postępowanie, na śledztwo, przesłuchać go dokładnie, zebrać wszystkie dokumenty – mówił szef resortu sprawiedliwości.

– Wypowiedzi pana doktora słyszeliście państwo zapewne w jednym z kanałów, gdzie opowiadał o sytuacjach, które miały być sytuacjami patologicznymi, gdzie miało dochodzić do zgonów pacjentów. Na razie lekarz nie przedstawił żadnych dowodów na potwierdzenie swoich słów - zaznaczył Żurek.

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