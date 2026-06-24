Dr Emil Jędrzejewski w wywiadzie udzielonym Kanałowi Zero twierdził m.in., że na SOR Szpitala Południowego procedury medyczne były wykonywane w sposób wadliwy, a w wyniku błędów lekarskich dochodziło do powikłań, które w niektórych przypadkach kończyły się śmiercią pacjentów. Z relacji lekarza wynika również, że w placówce miało dochodzić do fałszowania dokumentacji medycznej.

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Po wywiadzie prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski zapowiedział wniosek do Prokuratora Generalnego o pilne podjęcie czynności wyjaśniających.

Waldemar Żurek, minister sprawiedliwości i prokurator generalny w rozmowie z RMF FM powiedział, że działania prokuratury są już prowadzone. – Od rana jestem na gorącej linii z prokuraturą. Spotkam się z panią prokurator, która nadzoruje to śledztwo. Wiem, że w prokuraturze rozpoczęła się kwerenda. Wszystkie sprawy, które dotyczyły zgonów w tym szpitalu, a trafiały do prokuratury, będą przeglądane raz jeszcze. To będzie działanie kompleksowe. Nie wolno nam tego lekceważyć – powiedział w rozmowie z RMF FM Waldemar Żurek, minister sprawiedliwości i prokurator generalny.

Błędy w Szpitalu Południowym: prokuratura wraca do spraw zgonów pacjentów

– Sprawa jest zbyt poważna. Widziałem fragmenty wypowiedzi lekarza. Z jednej strony mamy świadomość, że jest w poważnym sporze ze szpitalem, zastanawia nas, czemu nie mówił o tym wcześniej, ale nie wolno tego lekceważyć. Dostałem informacje, że już dzisiaj będzie przesłuchiwany. Chciałbym, by jak najszybciej zabezpieczono dowody, które wskaże lekarz, ponieważ jego wypowiedź była bardzo ogólna, nie mogliśmy z niej dopatrzyć się konkretnego zdarzenia. Zakładam, że była to reakcja w mediach, a podczas spotkania z prokuratorem wskaże konkretne dowody i osoby, będzie to można zweryfikować – mówił Żurek.

– Musimy mieć świadomość, że każda osoba, która jest świadkiem przestępstwa, do tego jest lekarzem i do przestępstwa dochodzi w szpitalu, w którym pracuje, ma obowiązek doniesienia. Lekarz musi mieć taką świadomość. Nam zależy na dojściu do prawdy, a nie na zastraszaniu lekarza. Chcemy, by powiedział jak najwięcej. Dziwię się, że była zmowa milczenia i dopiero teraz te sprawy wychodzą – powiedział prokurator generalny.

– To są nowe okoliczności, jeżeli ktoś mówi, że dochodziło do zgonów z czyjejś winy, to musimy tę sprawę naprawdę drążyć – dodał.

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Czy Rafał Trzaskowski będzie przesłuchany?

Dopytywany, czy w sprawie będzie przesłuchiwany prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski, odpowiedział, że nie chce wpływać na działania prokuratury. – Prokurator musi mieć pełną autonomię i nie może się bać. W przestrzeni pojawiały się zarzuty, zatem to, że musi on złożyć zeznanie, jest absolutnym elementem śledztwa – stwierdził.