Jak informuje RMF24, wniosek obrońcy został skierowany w ubiegłym tygodniu i dotyczy Europejskiego Nakazu Aresztowania, który został wydany w lutym 2026 r. na ponowny wniosek Prokuratury Krajowej. Pierwszy został oddalony w grudniu.

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Adwokat Bartosz Lewandowski powołał się na przepis Kodeksu postępowania karnego, zgodnie z którym przesłanką wydania ENA powinno być podejrzenie, że poszukiwany ukrywa się w jednym z krajów Unii Europejskiej. Tymczasem Serbia posiada obecnie jedynie status kraju kandydującego do UE, więc ENA będzie zapewne bezskuteczny.

Prokuratura chce postawić posłowi PiS i byłemu wiceministrowi sprawiedliwości zarzuty związane z Funduszem Sprawiedliwości (pierwszych jedenaście zarzutów ogłoszono Romanowskiemu latem 2024 r.). Romanowski, wiedząc, że prokuratura wystąpi o tymczasowe aresztowanie, wyjechał z Polski na Węgry, gdzie na początku grudnia 2024 r. otrzymał azyl polityczny od rządu Viktora Orbána.

Po wyborach parlamentarnych na Węgrzech, które partia Orbána przegrała, Romanowski miał opuścić Węgry i udać się do Serbii.

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