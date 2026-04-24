O godz. 10:00 kierowca samochodu, który miał śmiertelnie potrącić posła Łukasza Litewkę, miał być doprowadzony do Prokuratury Rejonowej w Dąbrowie Górniczej, zaś o godz. 13:00 odbyć miała się konferencja prasowa prokuratury po przeprowadzeniu czynności z podejrzanym mężczyzną. Nastąpiło jednak opóźnienie, jak informowała Wirtualna Polska, ze względu na konieczność zbadania stanu zdrowia kierowcy. Ok. godz. 13:00 prokuratura poinformowała, że mężczyzna nie został jeszcze przesłuchany, a konferencję prasową przesunięto na późniejsze godziny.

Trwają badania kierowcy, który doprowadził do śmierci Łukasza Litewki

Po południu „Interia” oraz „Fakt” opublikowały najnowsze informacje uzyskane z prokuratury.

- Wyniki sekcji zwłok wskazują na rozległe obrażenia w obszarze kończyny dolnej. Na skutek siły uderzenia doszło do przerwania ciągłości kluczowych arterii, zwłaszcza w obrębie kończyny dolnej, i to spowodowało masywny krwotok, który zakończył się zgonem – przekazał prokurator Bartosz Kilian, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Sosnowcu. Przeprowadzone zostaną także kolejne badania toksykologiczne i histopatologiczne.

Kierowca do tej pory nie został przesłuchany. Obecnie przebywa on w szpitalu, gdzie przechodzi szeroki zakres badań. Mają one odpowiedzieć na pytanie, czy przyczyną nagłego manewru jego auta było zasłabnięcie, czy też mężczyzna zasnął za kierownicą. Obie te możliwości wskazywał zatrzymany kierowca. Od wyników tych analiz zależą dalsze decyzje prokuratury.

- Właśnie dotarła do mnie informacja, że badania zatrzymanego skończą się ok. godz. 18 - tłumaczy prokurator w rozmowie z "Faktem". Dopiero potem prokuratura prawdopodobnie przekaże oficjalne informacje dotyczące sprawy, przedstawi wyniki badań kierowcy oraz dalsze kroki.

W związku z narastającą falą dywagacji na temat okoliczności wypadku, policja zaapelowała do opinii publicznej o „powstrzymanie się od publikowania i rozpowszechniania niezweryfikowanych informacji, które mogą wprowadzać w błąd oraz niepotrzebnie potęgować emocje". Prosi także o kontakt wszystkie osoby, które były świadkami zdarzenia lub posiadają jakiekolwiek informacje.

Łukasz Litewka nie żyje. Biegli badają sprawę

Polityk Lewicy zginął na drodze między Dąbrową Górniczą a Sosnowcem. Jak przekazała prokuratura, nadjeżdżający z drugiej strony samochód zjechać miał na przeciwległy pas i zderzyć się z jadącym na rowerze Litewką. Kierowca samochodu marki Mitsubishi, 57-letni mieszkaniec Sosnowca, który twierdzi, że nie pamięta chwili wypadku, został zatrzymany do wyjaśnienia. Pobrano od niego krew do badań toksykologicznych.

Trwają czynności służb, które analizują ślady dotyczące przebiegu wypadku. W pracach biorą udział biegli – medyk sądowy i biegły z zakresu rekonstrukcji wypadków drogowych. Sprawca wypadku został przesłuchany po uprzednich badaniach jego stanu zdrowia.

Jak twierdzą lokalni mieszkańcy, droga na której doszło do śmiertelnego wypadku jest w fatalnym stanie technicznym i często dochodzi na niej do kolizji. W dniu śmierci Łukasza Litewki ogłoszony został przetarg na jej modernizację.