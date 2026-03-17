Sąd Apelacyjny w Poznaniu ogłosił wyrok w procesie dotyczącym śmierci Ewy Tylman. Oskarżony Adam Z. został uniewinniony przez poznański sąd okręgowy w marcu 2025 roku, o czym pisaliśmy na łamach rp.pl – to od tego wyroku złożona została apelacja, którą rozpatrywał dziś sąd. Obrońcy Adama Z. wnosili o odrzucenie apelacji i utrzymanie uniewinniającego wyroku I instancji. Jaką decyzję podjął poznański sąd?

Czytaj więcej Prawo karne Śmierć Ewy Tylman. Sąd uniewinnił oskarżonego Adama Z. Przed Sądem Okręgowym w Poznaniu zakończył się trzeci już proces w sprawie śmierci Ewy Tylman. Sąd zdecydował o uniewinnieniu Adama Z., oskarżonego...

Śmierć Ewy Tylman. Sprawa trafi do ponownego rozpoznania

Sąd zdecydował o uchyleniu wyroku uniewinniającego Adama Z. i skierowaniu sprawy do ponownego rozpoznania. Tym samym dojdzie do czwartego już procesu w sprawie śmierci Ewy Tylman.

Wyrok sądu apelacyjnego z 17 marca 2026 roku wydany został po myśli oskarżyciela posiłkowego, tj. ojca Ewy Tylman, oraz prokuratury - to oni skierowali apelację od wyroku uniewinniającego Adama Z. Domagali się w niej uchylenia wyroku uniewinniającego i przekazania sprawy do ponownego rozpoznania przez sąd I instancji. Podczas rozprawy apelacyjnej obrońcy Adama Z., który nie pojawił się w sądzie, wnosili o odrzucenie apelacji i utrzymanie wyroku uniewinniającego.