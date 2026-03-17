Rzeczpospolita
Prawo
Reklama

Sprawa śmierci Ewy Tylman. Będzie kolejny proces

Poznański sąd uchylił wyrok uniewinniający Adama Z., oskarżonego o zamordowanie Ewy Tylman, i skierował sprawę do ponownego rozpoznania.

Publikacja: 17.03.2026 11:54

Adam Z. nie zabił Ewy Tylman - uznał w marcu 2025 r. Sąd Okręgowy w Poznaniu. Od tego wyroku prokurator złożył apelację

Foto: PAP/Jakub Kaczmarczyk

Jan Skoumal

Sąd Apelacyjny w Poznaniu ogłosił wyrok w procesie dotyczącym śmierci Ewy Tylman. Oskarżony Adam Z. został uniewinniony przez poznański sąd okręgowy w marcu 2025 roku, o czym pisaliśmy na łamach rp.pl – to od tego wyroku złożona została apelacja, którą rozpatrywał dziś sąd. Obrońcy Adama Z. wnosili o odrzucenie apelacji i utrzymanie uniewinniającego wyroku I instancji. Jaką decyzję podjął poznański sąd?

Czytaj więcej

Prawo karne
Śmierć Ewy Tylman. Sprawa trafi do ponownego rozpoznania

Sąd zdecydował o uchyleniu wyroku uniewinniającego Adama Z. i skierowaniu sprawy do ponownego rozpoznania. Tym samym dojdzie do czwartego już procesu w sprawie śmierci Ewy Tylman.

Wyrok sądu apelacyjnego z 17 marca 2026 roku wydany został po myśli oskarżyciela posiłkowego, tj. ojca Ewy Tylman, oraz prokuratury - to oni skierowali apelację od wyroku uniewinniającego Adama Z. Domagali się w niej uchylenia wyroku uniewinniającego i przekazania sprawy do ponownego rozpoznania przez sąd I instancji. Podczas rozprawy apelacyjnej obrońcy Adama Z., który nie pojawił się w sądzie, wnosili o odrzucenie apelacji i utrzymanie wyroku uniewinniającego. 

Czytaj więcej

Prawo karne
Reklama
Reklama

Zaginięcie i śmierć Ewy Tylman. Ciało znaleziono w rzece

Ewa Tylman, mieszkająca w Poznaniu 26-latka, zaginęła w nocy z 22 na 23 listopada 2015 roku. Ostatni raz widziana była w okolicach ul. Mostowej i biegnącego nad Wartą mostu św. Rocha. Po kilku miesiącach, w lipcu 2016 roku, ok. 12 km od tego miejsca w rzece odnalezione zostało jej ciało. 

Oskarżony Adam Z. wracał wówczas razem z Ewą Tylman z imprezy firmowej. Mężczyźnie postawiono zarzut zabójstwa, z którego został uniewinniony już trzykrotnie: w 2019, 2022 i 2025 roku. Po każdym z tych uniewinnień, w wyniku składanych apelacji, sąd apelacyjny uchylał wyrok uniewinniający i kierował sprawę do ponownego rozpoznania.

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Opinie Prawne
Materiał Promocyjny
Materiał Promocyjny
Spadki i darowizny
Prawo dla Ciebie
Prawo karne
Reklama
Reklama
e-Wydanie
Reklama
Reklama