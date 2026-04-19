Chodziło o badania diagnostyczne wymagane przed planowanym leczeniem szpitalnym. Opinia Rzecznika była w tej sprawie jednoznaczna – to szpital powinien zapewnić wykonanie takich badań.

- Odsyłanie pacjenta do innych placówek, a szczególnie wysyłanie na płatne badania jest niezgodne z przepisami prawa – zaznacza rzecznik praw pacjenta Bartłomiej Chmielowiec.

Leczenie szpitalne to także diagnostyka

Rzecznik przypomina, że podmiot leczniczy ma obowiązek organizować proces leczenia w sposób całościowy i rzetelnie informować pacjenta o przysługujących mu świadczeniach. Nie może wprowadzać pacjenta w błąd ani przerzucać na niego obowiązków, które powinny zostać zrealizowane w ramach leczenia szpitalnego.

- W systemie finansowanym przez Narodowy Fundusz Zdrowia pacjent ma prawo wyboru świadczeniodawcy. To właśnie placówka ma obowiązek tak zorganizować proces udzielania świadczeń, aby zapewnić pacjentowi ciągłość i bezpieczeństwo leczenia, także w razie konieczności powierzenia opieki innemu lekarzowi – stwierdza RPP w wydanym komunikacie.

Podkreśla, że kompleksowość świadczeń jest szczególnie ważna podczas pogłębionej diagnostyki, zdiagnozowanych wielu schorzeń u jednego pacjenta, ale również podczas rutynowych zabiegów. Stanowiska Rzecznika, potwierdza informacja na stronie NFZ: „Kompleksowość świadczeń opieki zdrowotnej to wymóg prawny nakazujący placówkom (świadczeniodawcom) zapewnienie pełnego procesu leczenia, obejmującego diagnostykę, konsultacje i niezbędne procedury medyczne w jednym miejscu lub w skoordynowanym systemie. Ma to na celu zapewnienie pacjentowi ciągłości opieki i pełnej diagnostyki”.

Pacjent odsyłany bezprawnie poza szpital

To nie pierwsze stanowisko Rzecznika Praw Pacjenta w sprawie procederu odsyłania pacjentów do lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej w celu wykonania badań, wystawienia zwolnienia lekarskiego bądź przepisania bezpłatnych leków dla seniorów lub dzieci.

„Każdy szpital i przychodnia przyszpitalna mająca zawartą umowę na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z Narodowym Funduszem Zdrowia ma obowiązek zapewnienia ich udzielania w sposób kompleksowy, obejmujący wykonanie niezbędnych badań. Zalicza się do tego również wykonanie badań laboratoryjnych i diagnostyki obrazowej oraz procedur medycznych związanych z udzielaniem tych świadczeń” - wskazywał dwa lata temu Bartłomiej Chmielowiec.

Jak podkreślał, pacjent nie może być „odsyłany” z powrotem do lekarza podstawowej opieki zdrowotnej tylko po to, aby wykonać dodatkowe badania lub aby lekarz POZ wystawił pacjentowi zaświadczenie, że może być operowany. Szpital, zarówno na etapie kwalifikacji do zabiegu, jak i już po przyjęciu pacjenta na oddział, ma bowiem obowiązek całościowo zająć się pacjentem.

„Nie ma także żadnego uzasadnienia odsyłanie pacjentów do lekarza podstawowej opieki zdrowotnej po uzyskanie przez nich orzeczenia o czasowej niezdolności do pracy, po hospitalizacji na oddziale szpitalnym lub w szpitalnym oddziale ratunkowym; to lekarz szpitala ma wiedzę o stanie zdrowia pacjenta i jeśli ten stan to uzasadnia – powinien wystawić zwolnienie lekarskie” - zaznaczył Chmielowiec.