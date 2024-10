Atutem Polaków jest kreatywność w rozwiązywaniu problemów przy ograniczonych zasobach

A jeśli nie chcemy rozwijać własnego biznesu, tylko rekrutować się do istniejącej już firmy, to na jakie elementy powinniśmy zwrócić uwagę, żeby dać się zauważyć?

Dzisiaj portal LinkedIn jest wciąż niedocenianym narzędziem, a 94 proc. rekruterów deklaruje, że właśnie na nim wyszukuje kandydatów. Jeśli nas tam nie ma to tak, jakbyśmy się przed nimi chowali. Jak korzystać z tego portalu? Jeśli chcę być handlowcem, to na swoim koncie czy w CV nie opisuję wszystkich swoich dotychczasowych doświadczeń z różnych dziedzin po to, żeby pochwalić się, czego to w życiu nie robiłem. Stawiam na słowa-klucze odnoszące się do konkretnej roli- tak, aby osoba po „drugiej stronie” wiedziała, że ma do czynienia ze specjalistą w tym konkretnym zawodzie.