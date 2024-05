Startuje egzamin ósmoklasisty. Nie można go nie zdać

Ten pierwszy obowiązkowy egzamin w życiu uczniowie zdają od roku szkolnego 2018/2019. Przystąpienie do egzaminu ósmoklasisty jest obowiązkowe do ukończenia szkoły podstawowej, ale nie można go nie zdać, gdyż nie ma minimalnego progu zdawalności. Po co zatem jest przeprowadzany?

Jak wynika z informacji Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, egzamin ósmoklasisty pełni dwie zasadnicze funkcje. Po pierwsze określa poziom wykształcenia ogólnego uczniów w zakresie obowiązkowych przedmiotów egzaminacyjnych i zapewnia uczniowi, jego rodzicom, nauczycielom oraz władzom oświatowym informację zwrotną na temat tego poziomu wykształcenia. Po drugie, zastępuje egzamin wstępny do szkół ponadpodstawowych, które wykorzystują wyniki egzaminu ósmoklasisty z poszczególnych przedmiotów jako kryteria w procesie rekrutacji, jeżeli liczba kandydatów jest większa niż liczba wolnych miejsc w danej szkole.

Czytaj więcej Matura i egzamin ósmoklasisty Egzamin ósmoklasisty. CKE publikuje najważniejsze informacje Egzamin ósmoklasisty w 2024 roku będzie przeprowadzany w dniach 14-16 maja (wtorek-czwartek). Przystąpi do niego ponad 214.500 uczniów z ponad 11.190 szkół. Wyniki zostaną ogłoszone 3 lipca.

Harmonogram

Egzamin ósmoklasisty jest w całości pisemny.. Maksymalna liczba punktów, jaką można zdobyć wynosi 100. W 2024 r. odbędzie się zgodnie z harmonogramem:

wtorek, 14 maja – język polski, godz. 9:00, czas trwania: 120 minut,