Pochwała? Tylko okazjonalnie, a nagroda jeszcze rzadziej

Po raz drugi sprawdzono w badaniu, czy jesteśmy w pracy doceniani. W porównaniu z wynikami sprzed roku nastąpił nieznaczny regres. Mniejszość (36 proc.) czuje się doceniona, prawie połowa – nie, zaś co siódma ankietowana osoba odpowiedziała „nie mam zdania” – wynika z raportu „Czy czujesz się doceniany?”. Jeśli tę odpowiedź potraktować jako wzruszenie ramion, to można uznać, że w tej grupie są także pracownicy, którzy nie czują, by ich praca była zauważana.

Reklama

Raport z badania, które przeprowadziły platformy Enpulse i Nais, zwraca uwagę na to, że nie tylko 64 proc. pracowników czuje się niedocenionych w pracy, ale jest to o 1 pkt proc. więcej niż rok wcześniej. A to oznacza, że problem nie tylko istnieje, ale i przybiera na sile. – Dane nie zaskakują. Potwierdzają to, co od dawna obserwuje wielu specjalistów HR; odpowiednie docenianie pracowników jest wyzwaniem dla większości firm – podkreśla Magda Pietkiewicz, współautorka badania i ekspertka rynku pracy.

Co prawda mniej osób niż przed rokiem nie zauważa w swej firmie praktyki doceniania, ale jest to wciąż 25 proc. ankietowanych. Dla autorów raportu szczególnie niepokojący jest rozdźwięk między oczekiwaniami pracowników a postępowaniem pracodawców. Ponad połowa ankietowanych wskazuje bonus pieniężny jako najważniejszy przejaw docenienia, ale jedynie co 12. osoba go otrzymała. Więcej – 36 proc. – usłyszało podziękowanie za pracę.

Zdaniem specjalistów taka rozbieżność między potrzebami i oczekiwaniami a postępowaniem szefów może być źródłem głębokiej frustracji, która z czasem prowadzić może do obniżenia motywacji i zaangażowania. Rekomendują więc pracodawcom i działom HR poznanie (choćby przez ankietę) oczekiwań pracowników i uwzględnienie ich w strategii firmy.