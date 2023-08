Cudzoziemcy w tych regionach Polski stanowią największą część pracujących

We wszystkich powiatach w Polsce pracują cudzoziemcy. W większości stanowią kilkuprocentowe grupy ludzi aktywnych zawodowo. Jednak przy średniej w kraju wynoszącej 6,5 proc. w prawie co piątym powiecie (78) jest ich więcej. Tak wynika z obliczeń Głównego Urzędu Statystycznego. Ponad milion cudzoziemców pracowało w Polsce pod koniec zeszłego roku. Urząd policzył także samozatrudnionych, osoby na umowach cywilnoprawnych i przedsiębiorców. W co 15. powiecie (w 26) stanowili ponad 10 proc. pracujących, a w sześciu była to co najmniej co siódma osoba. Zwykle cudzoziemcy stanowią większą grupę pracowników w części wielkich miast, na terenach położonych wokół nich lub w powiatach przygranicznych: tak na wschodniej i zachodniej granicy. – Liczba pracowników z zagranicy zależy od branż i sektorów. Więcej takich osób jest w regionach uprzemysłowionych – mówi Andrzej Kubisiak, zastępca dyrektora Polskiego Instytutu Ekonomicznego.

Reklama

– Ważne są też lokalne sieci kontaktów. Cudzoziemcy chętnie przyjeżdżają w te rejony, w których mieszkają i pracują ich znajomi czy osoby z ich kraju – dodaje Nadia Kurtieva, ekspertka Konfederacji Lewiatan.

rp.pl

Kierowcy w tirach

Powiat sejnieński (woj. podlaskie) jest tym, w którym cudzoziemcy stanowią najpoważniejsza grupę pracujących – ponad 25 proc. – Ponad 90 procent to kierowcy ciężarówek. Sam Powiatowy Urząd Pracy w Sejnach w zeszłym roku zarejestrował ponad 7,5 oświadczeń o zatrudnieniu cudzoziemców, a w tym już ponad 4 tys. Dodatkowo pozwolenia wydaje wojewódzki urząd pracy. Nie oznacza to, że wszystkie z ponad 13 tys. osób pracują – część mogła zrezygnować, inni nie dostali wiz. Maciej Tomasz Plesiewicz, starosta sejnieński, zwraca uwagę na to, że w powiecie działa ponad 100 zagranicznych firm transportowych (stanowią ok. 90 wszystkich istniejących w powiecie firm transportowych). Są to głównie przedsiębiorstwa litewskie. – Na co dzień nie widzimy zagranicznych pracowników, co najwyżej w wydziale komunikacji, gdy załatwiają jakieś sprawy – mówi samorządowiec. Dodaje, że większość kierowców nie mieszka na terenie powiatu. Firmy litewskie chcą mieć bazy w Polsce tuż przy granicy, jest to dla nich korzystne logistycznie i tańsze niż rozmieszczenie baz u siebie w kraju. Dodatkowo gminy w powiecie proponują takim przedsiębiorstwom interesująca ofertę, np. podatkową.