Rząd pracuje nad przepisami, które mają naprawić skutki zmian wprowadzonych w 2012 r. – informuje „Gazeta Prawna”. W tamtym czasie zdecydowano o zmniejszeniu emerytury powszechnej o kwoty wcześniej pobranych świadczeń, w związku z przejściem na wcześniejszą emeryturę. Dla wielu seniorów oznaczało to realną stratę, ponieważ po osiągnięciu wieku emerytalnego świadczenie było niższe o kilkaset, a nawet tysiąc złotych miesięcznie.

Nowe przepisy dopiero od 2027 r.

Problem dotyczy głównie kobiet urodzonych w latach 1954–1959, mężczyzn urodzonych w latach 1949–1952 oraz mężczyzn z rocznika 1954. Do podwyżki kwalifikują się osoby, którym przyznano wcześniejszą emeryturę przed 6 czerwca 2012 r. i przeszły na emeryturę powszechną po 2012 r. Te osoby nie mogły wiedzieć, że przejście na wcześniejszą emeryturę poskutkuje obniżeniem świadczenia już po osiągnięciu wieku emerytalnego.

W związku z tym rząd ma przygotować nowy mechanizm przeliczania, który usunie skutki wcześniejszych pomniejszeń. Obejmie on około 175 tys. osób. Według obecnych zapowiedzi przepisy mogą wejść w życie w 2027 r. Wcześniej mówiono jeszcze o bieżącym roku, ale termin przesunięto ze względu na koszty i obciążenie systemu.

Sądy coraz częściej przyznają rację emerytom

Wiele wątpliwości budzi jednak kwestia wyrównań. Dotychczas opracowane projekty zakładały głównie podwyższenie świadczeń na przyszłość, bez wypłaty zaległych pieniędzy za poprzednie lata. To oznacza, że część seniorów wprawdzie mogłaby otrzymać wyższą emeryturę, ale jednocześnie straci szansę na odzyskanie dziesiątek tysięcy złotych zaległości. Z tego względu niektórzy seniorzy decydują się na drogę sądową. Jak informuje „Gazeta Prawna”, zapadło już ponad 200 korzystnych wyroków i część z nich jest prawomocna.

W tego typu sprawach kluczowy jest wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 4 czerwca 2024 r., który uznał, że przepis dotyczący zmniejszenia świadczeń narusza Konstytucję, łamie zasadę zaufania do państwa i odbiera prawo do zabezpieczenia społecznego. Ponieważ jednak wyrok nie został opublikowany, ZUS nie stosuje go automatycznie. W przypadku wygranej emeryci mogą zyskać średnio około 1200 zł miesięcznie, a w niektórych przypadkach nawet 2000 zł. Jednorazowe wyrównania mogą zaś przekraczać 60 tys. zł.