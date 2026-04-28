Czternasta emerytura równa jest najniższej emeryturze, a więc w tym roku wyniesie 1978,49 zł brutto. W takiej wysokości będzie ona przysługiwała osobom, których świadczenie nie przekracza 2900 zł brutto. W przypadku seniorów, których świadczenie przekracza 2900 zł brutto, czternastka pomniejszona zostanie w oparciu o zasadę „złotówka za złotówkę”. Minimalna kwota, jaka będzie mogła być wypłacona to 50 zł brutto.

Reklama Reklama

Czternastkę można podnieść dzięki temu wnioskowi. Nie wszystkim się to opłaca

Okazuje się jednak, że kwota czternastki do wypłaty różnić się będzie w zależności od wysokości świadczenia, które na co dzień pobiera senior. Od czternastej emerytury potrącana jest bowiem zaliczka na podatek dochodowy i to nawet od osób, które z powodu niskich świadczeń są zwolnione z PIT. Nadpłacony podatek zwracany jest im w rozliczeniu rocznym, co oznacza, że wspomniane osoby otrzymają go w 2027 r.

Nie wszyscy seniorzy wiedzą, że mogą złożyć do ZUS wniosek (EPD-21) o niepobieranie wspomnianej zaliczki na podatek dochodowy.

Muszą jednak pamiętać o tym, że w przypadku, gdy suma ich świadczeń przekroczy 30 tys. zł rocznie, ZUS automatycznie znów zacznie pobierać zaliczkę na podatek. Wynosi ona 12 proc., a dodatkowo nie ma wówczas możliwości odliczenia 300 zł miesięcznie. W takiej sytuacji wysokość świadczenia netto jest niższa niż przed złożeniem wniosku EPD-21, tłumaczy „Fakt”.

Czternasta emerytura w 2026 r. Oto kwoty

Na jaką kwotę czternastki netto mogą liczyć seniorzy pobierający najniższe świadczenia? Oto wyliczenia „Faktu” dla świadczeń wynoszących brutto:

1000 zł – 1743,43 zł,

1200 zł – 1719,43 zł,

1500 zł – 1683,43 zł,

1700 zł – 1659,43 zł,

1978,49 zł – 1625,43 zł,

2000 zł – 1623,43 zł,

2100 zł – 1611,43 zł,

2200 zł – 1599,43 zł,

2300 zł – 1587,43 zł,

2400 zł – 1575,43 zł,

2500 zł – 1563,43 zł.

Kiedy wypłata czternastki? MRPiPS odpowiada

Na razie nie podano jeszcze daty wypłat czternastek.

– Stosownie do przepisów ustawy z dnia 26 maja 2023 r. o dodatkowym rocznym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów, przepisy określające termin wypłaty tzw. 14. emerytury są wydawane w terminie nie późniejszym niż do dnia 31 października danego roku. Obecnie nie jest jeszcze znany termin wypłaty tzw. 14. emerytury. Dotychczas była wypłacana we wrześniu – wyjaśnił „Faktowi” wydział prasowy Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

W poprzednich latach czternastki wypłacane były tuż po wakacjach.