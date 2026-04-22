W 2026 r. trzynasta emerytura wynosi 1978,49 zł brutto. To równowartość minimalnej emerytury w kraju. Kwota, którą seniorzy dostają „na rękę” zależy jednak od wysokości podstawowego świadczenia. Według szacunków ZUS, trzynasta emerytura trafi w tym roku do ponad 10 mln osób.

Reklama Reklama

13. emerytura. Kiedy następne terminy przelewów?

13. emerytura jest wypłacana seniorom w kwietniu wraz ze świadczeniem podstawowym. Standardowo przelewy są realizowane przez ZUS w sześciu terminach. Są to 1., 6., 10., 15., 20. i 25. dzień miesiąca. „Trzynastkę” wypłacono już większości emerytów. Następni seniorzy dostaną świadczenie w tym tygodniu.

Jeśli dzień wypłaty emerytury przypada w weekend lub święto, świadczenie jest wypłacane w poprzedzającym je dniu roboczym. Taka sytuacja będzie miała miejsce tym razem. Najbliższy termin wypłaty emerytur wypada w sobotę 25 kwietnia. Dlatego ZUS zrealizuje przelewy nieco wcześniej niż zwykle. Seniorzy powinni otrzymać emeryturę wraz z „trzynastką” już w piątek 24 kwietnia.

Natomiast osoby, które pobierają świadczenia przedemerytalne, dostaną 13. emeryturę do 1 maja.

Ile wynosi 13. emerytura „na rękę”? Kwoty mogą być różne

Kwota 13. emerytury w 2026 r. jest wyższa niż rok wcześniej. Po marcowej waloryzacji wynosi ona 1978,49 zł brutto. Mimo że wysokość 13-tki brutto dla wszystkich jest taka sama, to na kontach emerytów pojawią się różne przelewy. Kwota, którą seniorzy dostaną „na rękę” będzie pomniejszona o składkę zdrowotną w wysokości 9 proc., a w wielu przypadkach również o zaliczkę na podatek dochodowy. Jeśli bowiem suma emerytury i trzynastki wynosi powyżej 2500 zł – od nadwyżki pobierana jest 12 proc. zaliczka na podatek PIT.

Kwota 13-tki „na rękę” zależy zatem od wysokości emerytury. Różnice w wypłatach mogą w związku z tym wynieść ponad 200 zł. Według wyliczeń Polskiego Radia 24, wysokość 13. emerytury netto wyniesie przykładowo:

przy emeryturze 500 zł brutto – 13. emerytura to: 1800,43 zł netto

przy emeryturze 1000 zł brutto – 13. emerytura to: 1743,01 zł netto

przy emeryturze 1978,49 zł brutto – 13. emerytura to: 1625,59 zł netto

przy emeryturze 2500 zł brutto i więcej – 13. emerytura to: 1563,01 zł netto

Z kwoty trzynastej emerytury nie są dokonywane żadne potrącenia.

Kto dostanie 13. emeryturę? Komu nie przysługuje świadczenie?

Trzynasta emerytura przysługuje większości emerytów i rencistów. ZUS wypłaca ją automatycznie bez konieczności składania wniosku. Otrzymają ją osoby, które do 31 marca 2026 r. uzyskały prawo do:

emerytury

renty z tytułu niezdolności do pracy, renty socjalnej, renty rodzinnej, renty szkoleniowej

rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego

świadczenia pieniężnego przysługującego cywilnym niewidomym ofiarom działań wojennych

nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego

świadczenia i zasiłku przedemerytalnego

Świadczenia nie otrzymają jednak seniorzy, których prawo do świadczeń będzie zawieszone na dzień 31 marca 2026 r. Chodzi tu o osoby pobierające wcześniejszą emeryturę lub rentę, które przekroczą limit dodatkowych dochodów.

Świadczenia nie otrzymują również sędziowie i prokuratorzy w stanie spoczynku oraz byli sportowcy uprawnieni do tzw. emerytury olimpijskiej.