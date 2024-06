Już co trzecia firma planuje rekrutację

Energetyka i usługi komunalne, transport wraz z logistyką, IT i usługi komunikacyjne – to w tych branżach w III kwartale 2024 r. koniunktura najbardziej będzie sprzyjać pracownikom i kandydatom do pracy – wynika z udostępnionego „Rzeczpospolitej” najnowszego barometru agencji zatrudnienia ManpowerGroup, z analizą planów rekrutacyjnych firm na najbliższe miesiące.

Badanie, które w kwietniu br. objęło ponad 40 tys. pracodawców na świecie, w tym 525 w Polsce, pokazuje, że do 35 proc. zwiększył się u nas odsetek firm planujących w III kwartale br. wzrost zatrudnienia. Jest on teraz większy nie tylko niż w dwóch pierwszych kwartałach 2024 r., ale i rok wcześniej, gdy wynosił 31 proc.

Więcej stabilności w gospodarce skłania do wzrostu zatrudnienia

Jednocześnie do 19 proc. (z 21 proc. w II kwartale br.) zmalał udział pracodawców, którzy w najbliższych miesiącach zamierzają ograniczać liczbę pracowników. W rezultacie prognoza netto zatrudnienia dla Polski (wskaźnik porównujący te dwie grupy) na III kwartał wzrosła do 14 pkt proc., czyli o 2 pkt proc. więcej, licząc rok do roku.

– Nadchodzący III kwartał przyniesie rozwój wielu branż i będzie też czasem nowych planów pracodawców oraz wzmacniania zespołów – ocenia Tomasz Walenczak, dyrektor generalny ManpowerGroup w Polsce.