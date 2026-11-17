Pod wnioskiem o wotum nieufności podpisali się posłowie Rozwoju Plus, Konfederacji, poseł koła Demokracja Bezpośrednia Paweł Kukiz oraz posłanka niezrzeszona Paulina Matysiak.

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Do uchwalenia wotum nieufności konieczna jest bezwzględna większość ustawowej liczby posłów, czyli co najmniej 231 głosów.

Przedstawiciel wnioskodawców i lider Rozwoju Plus Mateusz Morawiecki wezwał do „końca duopolu”. - Polska nie jest własnością żadnej partii politycznej. Polska jest własnością Polaków - mówił. Wskazywał, że działania rządu wobec Trybunału Konstytucyjnego wymagają reakcji.

Wskazywał, że to pierwszy taki wniosek w tej kadencji parlamentu. - Żebyśmy żyli w państwie normalnym. Nawet jeśli jedna partia wygrywa, nie musi to oznaczać anihilacji innych partii - mówił.

- Atak na Trybunał Konstytucyjny ma przykryć gigantyczne problemy gospodarcze i społeczne. To jedne wielkie igrzyska, ale one nie mogą przykrywać tego, co jest dla Polaków najważniejsze - powiedział Morawiecki.

- To jest ponad 150 tys. dodatkowych bezrobotnych, bezrobocie szaleje w Polsce - przekonywał.

- Mamy dobrego kandydata. Proponujemy na premiera pana Marka Jurka, człowieka kompromisu, człowieka, który zawsze szanował zasady ustrojowe. Człowieka, który ma ogromne doświadczenie w prowadzeniu spraw publicznych, spraw państwowych. Człowieka powszechnie uważanego (…) za ugodowego. To jest człowiek, który może doprowadzić do uspokojenia sytuacji w Polsce - powiedział.

Morawiecki przekonywał, że zmiana w Polsce wymaga trzech kroków: wotum nieufności, powołania komisji śledczej ds. Trybunału Konstytucyjnego i reset konstytucyjny.

Konwiński: jest pan ostatnią osobą, która może mówić o odpolitycznieniu TK

Zbigniew Konwiński z Koalicji Obywatelskiej przypomniał, że Michał Dworczyk, jako szef KPRM w rządzie Mateusza Morawieckiego, konsultował z Julią Przyłębską działania Trybunału Konstytucyjnego. - To jest kwintesencja pańskiego stosunku do Trybunału Konstytucyjnego. Jest pan ostatnią osobą, która może mówić o odpolitycznieniu TK - mówił.

- Rząd Donalda Tuska utracił moralne prawo do rządzenia. Nie tylko dlatego, że źle rządzą, bo źle rządzą. Nie dlatego też, że nie dotrzymują obietnic, bo nie dotrzymuje obietnic. Ale dlatego, że niszczą instytucje państwa polskiego - przekonywał Mariusz Błaszczak z PiS.

Polityk PiS zwrócił się też do polityków PSL i Polski 2050. - W debacie nad expose przestrzegałem was, że wchodzenie do rządu Donalda Tuska skończy się z tym, co mamy do czynienia. Szorujecie po dnie w sondażach. Ale możecie zrobić coś pozytywnego dla Polski: zagłosować za odwołaniem rządu Donalda Tuska - mówił Błaszczak.

- Zachęcam wszystkich do poparcia tego konstruktywnego wotum nieufności, bo marszałek Marek Jurek to jest antidotum na totalną wojnę, którą wydał Donald Tusk - powiedział poseł Rozwoju Plus Łukasz Schreiber.

Poseł Lewicy Tomasz Trela skrytykował kandydaturę Marka Jurka na premiera jako polityko "wątłego i kiepskiego". - Nikogo pan nie przekona - mówił do Mateusza Morawieckiego.

Stwierdził, że głosowanie może przynieść Rozwojowi Plus problemy. — Społeczeństwo zobaczy, kto tak naprawdę z kim gra na tej sali. Nie będzie już żadnej tajemnicy, że prawica spod znaku PiS, skrajna prawica spod znaku Konfederacji i patoprawica spod znaku Brauna łączą siły i próbują razem, ramię w ramię, głosować — powiedział Trela.

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