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Meloni zmienia ordynację wyborczą. Nowe zasady mogą obrócić się przeciwko niej

Premier udało się przekonać parlament do radykalnej zmiany ordynacji wyborczej. Pytanie, czy to nie otworzy drogi do władzy lewicy?

Publikacja: 08.10.2026 18:15

Giorgia Meloni

Giorgia Meloni

Foto: REUTERS/Antonio Bronic

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Jędrzej Bielecki

Z tego artykułu dowiesz się:

  • Na czym polega radykalna zmiana ordynacji wyborczej, która ma uzdrowić włoską scenę polityczną.
  • Dlaczego reforma przygotowana przez Giorgię Meloni może stać się dla niej polityczną pułapką.
  • Jakie fundamentalne różnice dzielą włoską lewicę i utrudniają jej przejęcie władzy.
  • W jaki sposób marazm gospodarczy i problemy demograficzne wpływają na przyszłość Włoch.
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W Rzymie mówi się o „premierato”: nowym ustroju, którego kluczową postacią, tak jak kanclerz w Niemczech, staje się szef rządu. Do tej pory tak nie było. Dużą rolę jako arbiter życia politycznego odgrywał prezydent. Z mieszanym efektem. W ciągu 80 lat powojennej demokracji przez stolicę Włoch przetoczyło się 68 rządów. Kadencja każdego średnio trwała więc tylko nieco ponad rok.

Uchwalona w czwartek ustawa ma z tym skończyć. Zakłada, że cały skład tak izby niższej parlamentu, jak i Senatu będzie desygnowany w systemie proporcjonalnym (do tej pory 1/3 deputowanych pochodziła z jednomandatowych wyborów większościowych). Swoich reprezentantów będą miały tylko te partie, które zdobędą przynajmniej 3 proc. głosów (koalicje 10 proc.). Ale, i to sprawa kluczowa, zostanie wprowadzona premia dla tego ugrupowania lub bloku partii, które uzyskają przynajmniej 42 proc. głosów. Uzyskały one dodatkowo 17,5 proc. miejsc w obu izbach parlamentu. W pierwszej mogłyby mieć maksymalnie 220 deputowanych na 400. W drugiej 113 senatorów na 200.

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