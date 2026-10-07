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Karol Nawrocki rusza po G20. Filipiny ważnym przystankiem Polski

Pierwsze strony w dziennikach, pokaz fajerwerków z okazji wizyty i rozmowy z prezydentem Ferdinandem Marcosem Jr. Osobny program dla Pierwszej Damy Marty Nawrockiej. Filipiny pokazują, że traktują wizytę prezydenta Karola Nawrockiego bardzo poważnie.

Publikacja: 07.10.2026 12:03

Prezydent RP Karol Nawrocki (C-L) i prezydent Filipin Ferdinand Marcos Jr. (C-P) podczas spotkania w

Prezydent RP Karol Nawrocki (C-L) i prezydent Filipin Ferdinand Marcos Jr. (C-P) podczas spotkania w Manili

Foto: PAP/EPA

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Michał Kolanko

Korespondencja z Manili. 

Pierwsze strony w lokalnych dziennikach, pokaz fajerwerków z okazji wizyty i rozmowy dwustronne z prezydentem Ferdinandem Marcosem Jr. Osobny program dla Pierwszej Damy, Marty Nawrockiej. Filipiny pokazują, że traktują wizytę prezydenta Karola Nawrockiego bardzo poważnie. To pierwsza wizyta prezydenta RP w kraju, który jest jednym z najważniejszych sojuszników USA w tej części świata. Marcin Przydacz, szef Biura Polityki Międzynarodowej Prezydenta zapowiadał przed wylotem, że wizyta Nawrockiego na Filipinach to początek tournée po krajach Globalnego Południa. Ma pokazać, że Polska liczy się jako globalny gracz i pomóc w staraniach o stałe miejsce w grupie G20. W tym roku Polska została zaproszona jako gość.

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