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Rosja już wybrała prezydenta Francji. Rozpoczęła kampanię

Celem rozpoczętej przez Rosję kampanii dezinformacji przed wyborami prezydenckimi we Francji, które odbędą się w maju 2027 roku, jest maksymalizacja szans na zwycięstwo prorosyjskiej Marine Le Pen.

Publikacja: 07.08.2026 04:30

Marine Le Pen ma duże szanse, by zostać prezydentem Francji

Marine Le Pen ma duże szanse, by zostać prezydentem Francji

Foto: REUTERS

Jędrzej Bielecki

Wszystko wyglądało jak najbardziej wiarygodnie. Na filmiku, który teoretycznie miał pochodzić z portalu informacyjnego Blast, pojawiają się założycielka czołowego francuskiego medium śledczego Mediapart Edwy Plenel i znana dziennikarka polityczna Salomé Saqué. Ten sam głos, styl, zachowanie. Sprawa jest poważna. Okazuje się, że gwiazda francuskiej telewizji, prezenterka głównego dziennika sieci publicznej France 2 Léa Salamé właśnie rozesłała do kilku redakcji mail, w którym oferuje do 50 tys. euro za artykuły wychwalające jej męża, Raphaëla Glucksmanna. Chodzi o lidera lewicowego ugrupowania Place Publique, który szykuje się do ogłoszenia swojej kandydatury w nadchodzących wyborach prezydenckich. 

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