Wszystko wyglądało jak najbardziej wiarygodnie. Na filmiku, który teoretycznie miał pochodzić z portalu informacyjnego Blast, pojawiają się założycielka czołowego francuskiego medium śledczego Mediapart Edwy Plenel i znana dziennikarka polityczna Salomé Saqué. Ten sam głos, styl, zachowanie. Sprawa jest poważna. Okazuje się, że gwiazda francuskiej telewizji, prezenterka głównego dziennika sieci publicznej France 2 Léa Salamé właśnie rozesłała do kilku redakcji mail, w którym oferuje do 50 tys. euro za artykuły wychwalające jej męża, Raphaëla Glucksmanna. Chodzi o lidera lewicowego ugrupowania Place Publique, który szykuje się do ogłoszenia swojej kandydatury w nadchodzących wyborach prezydenckich.