Komunikat polskiego premiera i jego ukraińskiej odpowiedniczki ukazał się w czwartek na stronie internetowej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Reklama Reklama

Szefowie rządów podkreślili w tekście, że oba państwa łączą bliskie relacje, od czasu, gdy 35 lat temu Polska uznała niepodległość Ukrainy. Ocenili również, że od czasu rosyjskiej inwazji na Ukrainę w 2014 r. więzi między narodami umocniły się, a po pełnoskalowej agresji Rosji przeciwko Ukrainie w 2022 r. „jeszcze bardziej się zacieśniły”. „Polacy udzielili wówczas obywatelom Ukrainy bezprecedensowego wsparcia. Obie strony doceniają niezwykłą wartość tej solidarności między naszymi narodami” – czytamy.

Czytaj więcej Polityka Komisja Europejska uruchamia miliardy dla Ukrainy. Nowe deklaracje w Gdańsku Unia Europejska uruchomiła pierwszą wypłatę z wartej 90 mld euro pożyczki dla Ukrainy. Jak ogłosiła w Gdańsku przewodnicząca Komisji Europejskiej U...

Konferencja na rzecz Odbudowy Ukrainy. „Ok. 200 porozumień i umów, w tym kilkanaście z udziałem polskich podmiotów”

Premierzy ocenili też, że bezpieczeństwo Polski i Ukrainy jest „nierozerwalnie powiązane”. Dodali, że inwazję na Ukrainę poprzedziły żądania Rosji zmierzające do ograniczenia suwerenności państw regionu Europy Środkowo-Wschodniej, w tym przynależności do sojuszy. „Takie żądania godzą w fundamentalne podstawy stabilności, bezpieczeństwa i dobrobytu zjednoczonej Europy” - podkreślili Tusk i Swyrydenko.

Ich zdaniem Polska i Ukraina muszą wzmacniać współdziałanie w obliczu zagrożenia, jakie stwarza dla obu państw Rosja. Szefowie rządów uważają, że od strategicznego partnerstwa Polski i Ukrainy zależy bezpieczeństwo całej Europy. Oświadczyli, że ich wspólnym celem jest dalsze przeciwdziałanie rosyjskiej agresji, osiągnięcie sprawiedliwego i trwałego pokoju dla Ukrainy oraz jej odbudowa jako państwa demokratycznego, „zintegrowanego z zachodnią wspólnotą wartości”.

„W tym duchu postanowiliśmy zorganizować Konferencję Odbudowy Ukrainy w Gdańsku, Mieście Wolności. Stała się ona okazją do spotkania 68 delegacji rządowych z całego świata, przedstawicieli ponad 30 organizacji międzynarodowych oraz licznych podmiotów gospodarczych. Dorobek Konferencji obejmuje ok. 200 porozumień i umów, w tym kilkanaście z udziałem polskich podmiotów. Potwierdzają one naszą wolę rozwoju współpracy w dziedzinie gospodarki, energetyki i wojskowości, a także realizacji wspólnych projektów odbudowy Ukrainy” – zaznaczyli w komunikacie premierzy Polski i Ukrainy.

Oświadczyli też, że będą rozwijać współpracę w obszarze wojskowo-technicznym m.in. poprzez realizację wspólnych projektów, które umożliwią wykorzystanie ukraińskich doświadczeń z pola walki, uwzględniając fundusze i inicjatywy obronne UE. Będą oni także – czytamy – „dalej wspierać wymianę doświadczeń między NATO a Ukrainą poprzez Centrum Analiz, Szkolenia i Edukacji NATO-Ukraina (JATEC) w Bydgoszczy”.

KPRM przekazał, że Polska nadal będzie wspierać integrację Ukrainy ze strukturami NATO, zgodnie z podejściem opartym na wdrażaniu europejskiego prawa i standardów oraz realizacją niezbędnych reform. „Z zadowoleniem przyjmujemy zorganizowaną 15 czerwca 2026 r. konferencję międzyrządową w sprawie przystąpienia Ukrainy do Unii Europejskiej i otwarcie klastra dotyczącego kwestii podstawowych oraz oczekujemy otwarcia pozostałych klastrów, zgodnie z zasadą indywidualnych osiągnięć” – zaznaczono w dokumencie.

Donald Tusk i Julia Swyrydenko: Zamierzamy wzmocnić naszą współpracę w zakresie edukacji historycznej

Szefowie rządów Polski i Ukrainy podkreślili też, że pragną, aby istotne różnice między ich narodami w interpretacji historii nie podważały fundamentów współpracy oraz bezpiecznej przyszłości obu narodów. Według nich rozwiązywaniu sporów historycznych powinien służyć profesjonalny dialog, który zainicjowano podczas Polsko-Ukraińskiego Kongresu Historycznego, który odbył się w maju w Baranowie Sandomierskim. Przekazali, że zamierzają też wzmocnić współpracę państw w zakresie edukacji historycznej i walki z dezinformacją.

W komunikacie przypomniano, że 25 lat temu podczas wizyty we Lwowie papież Jan Paweł II zaapelował, by przebaczenie – udzielone i uzyskane – rozlało się niczym dobroczynny balsam w każdym sercu. „Niech dzięki oczyszczeniu pamięci historycznej wszyscy będą gotowi stawiać wyżej to, co jednoczy, niż to, co dzieli, ażeby razem budować przyszłość opartą na wzajemnym szacunku, na braterskiej wspólnocie, braterskiej współpracy i autentycznej solidarności” – przytoczono w dokumencie. Premierzy zadeklarowali, że realizacja tego przesłania pozostaje ich wspólnym zadaniem.

Czytaj więcej Polityka Michał Dworczyk: Przeraża mnie krótkowzroczność Ukraińców Ukraińcy podjęli złą decyzję na poziomie strategicznym odrzucając współpracę z Polską - mówi Michał Dworczyk, wiceprzewodniczący Podkomisji Bezpiec...

W czwartek w Gdańsku rozpoczęła się dwudniowa Konferencja na rzecz Odbudowy Ukrainy (Ukraine Recovery Conference – URC 2026). Udział w niej biorą szefowie rządów, ministrowie i liderzy instytucji finansowych. Głównymi tematami jest pomoc gospodarcza i obronna dla Kijowa. W poprzednich latach konferencje URC gościły w Rzymie, Berlinie, Londynie i Lugano. Ich celem jest wzmocnienie międzynarodowego wsparcia dla Ukrainy, a także stymulowanie inwestycji w ukraińską gospodarkę.