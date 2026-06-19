Sprawa jest bezpośrednio związana z trwającym od kilku tygodni sporem wokół decyzji ukraińskiego przywódcy o nadaniu jednej z jednostek wojskowych honorowego imienia „Bohaterów UPA”.

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Ponad połowa badanych za odebraniem orderu Zełenskiemu

W sondażu respondentów zapytano, czy ich zdaniem Wołodymyr Zełenski powinien zostać pozbawiony najwyższego polskiego odznaczenia państwowego.

Odpowiedź „zdecydowanie tak” wskazało 31,9 proc. ankietowanych, a „raczej tak” – 19,3 proc. Łącznie daje to 51,2 proc. zwolenników odebrania orderu. Przeciwnego zdania jest 35,5 proc. badanych. Spośród nich 12,5 proc. odpowiedziało „zdecydowanie nie”, a 23 proc. „raczej nie”.

Zdania w tej sprawie nie ma 13,3 proc. respondentów.

Wyniki badania pokazują silny związek opinii na temat Zełenskiego z preferencjami politycznymi respondentów. Wśród wyborców partii tworzących obóz rządzący – Koalicji Obywatelskiej, Lewicy, PSL i Polski 2050 – większość sprzeciwia się odebraniu orderu. Takiego zdania jest 53 proc. badanych z tej grupy. Za pozbawieniem Zełenskiego odznaczenia opowiada się 30 proc., a 17 proc. nie ma zdania.

Wyborcy opozycji chcą odebrania prezydentowi Ukrainy Orderu Orła Białego

Odwrotnie wyglądają wyniki wśród sympatyków ugrupowań opozycyjnych. W elektoratach PiS, Razem, Konfederacji i Konfederacji Korony Polskiej aż 80 proc. respondentów chce odebrania ukraińskiemu prezydentowi Orderu Orła Białego.

Jeszcze wyższy poziom poparcia dla takiego rozwiązania odnotowano wśród wyborców obu Konfederacji. W tej grupie za odebraniem odznaczenia opowiada się 87 proc. ankietowanych, w tym 78 proc. wybiera odpowiedź „zdecydowanie tak”.

Najbardziej podzieleni pozostają wyborcy niezwiązani z głównymi obozami politycznymi. Wśród osób niegłosujących lub niewskazujących preferencji partyjnych 32 proc. popiera odebranie orderu, 40 proc. jest temu przeciwnych, a 28 proc. nie ma wyrobionej opinii.

Spór o „Bohaterów UPA” zaostrzył relacje

Dyskusja wokół odznaczenia nabrała tempa po decyzji Zełenskiego o nadaniu Samodzielnemu Centrum Operacji Specjalnych „Północ” honorowego imienia „Bohaterów UPA”.

Krok ten wywołał krytykę w Polsce, gdzie Ukraińska Powstańcza Armia jest uznawana za odpowiedzialną za zbrodnie na ludności polskiej podczas rzezi wołyńskiej.

Najostrzej zareagował prezydent Karol Nawrocki, który zaproponował odebranie Zełenskiemu Orderu Orła Białego. Na jego wniosek zebrała się Kapituła Orderu Orła Białego, która przedstawiła głowie państwa swoją opinię. Jej treść nie została ujawniona.

Jak informował rzecznik Kancelarii Prezydenta Rafał Leśkiewicz, Pałac Prezydencki oczekuje na reakcję strony ukraińskiej.

– Daliśmy kilka dni stronie ukraińskiej. Prezydent Zełenski powinien podjąć decyzję, ma jeszcze na to chwilę czasu, by jednak ta jednostka nie nosiła imienia bohaterów UPA – powiedział Leśkiewicz w TV Republika.

Badanie United Surveys by IBRiS dla Wirtualnej Polski przeprowadzono w dniach 12–14 czerwca 2026 r. na ogólnopolskiej próbie 1000 osób metodą mieszaną CAWI/CATI.