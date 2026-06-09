Tusk był pytany o wpis z 8 czerwca, w którym wezwał prezydentów Karola Nawrockiego i Wołodymyra Zełenskiego do „bezpośredniej i szczerej rozmowy” w tym temacie.

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- Zwróciłem się bardziej w stronę ukraińską, żeby podjęła odpowiednie inicjatywy – zaznaczył szef rządu pytany o swój wpis. - To decyzja prezydenta Ukrainy doprowadziła do tego kryzysu, ja nie mam co do tego żadnych wątpliwości – dodał.

- Rolą prezydentów jest znalezienie dobrego rozwiązania, nie idealnego, bo takiego nie będzie – zaznaczył Tusk. - Nie wytrzemy z pamięci zbrodni, jakiej UPA dokonała na Polakach - podkreślił.

Jednocześnie Tusk mówił, że „w oczywistym interesie Polski jest skuteczne wsparcie Ukrainy w wojnie z Rosją”.

- Ukraina nie może przegrać tej wojny – podkreślił szef rządu dodając, że to znacznie pogorszyłoby sytuację Polski. - Prawie wszyscy mamy emocje, które wywołała decyzja Zełenskiego - mówił Tusk dodając, że jednocześnie coraz więcej osób nie chce, aby „to się przelało”.

Jednocześnie Tusk zapewnił, w kontekście tego kryzysu, że Polska „nie będzie handlowała poparciem dla ambicji ukraińskich” w kontekście negocjacji o członkostwo w UE. - Ukraina powinna stać się częścią UE na warunkach, które musi spełnić - podsumował.

Donald Tusk: Podjąłem wysiłki, by strona ukraińska przyjęła na siebie odpowiedzialność za ten kryzys

Dopytywany o to co miał na myśli pisząc, że „dyplomacja nie przyniosła żadnych efektów” Tusk odparł, że miał na myśli wizytę w Polsce szefa kancelarii prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego Kyryła Budanowa.

- Podjąłem wysiłki, one przyniosły pewien skutek, aby to strona ukraińska podjęła inicjatywę i przyjęła na siebie odpowiedzialność za ten kryzys, a więc także sposoby wyjścia z tego kryzysu. To było na kilku szczeblach, poważna perswazja, która przyniosła na tym etapie, z mojego punktu widzenia, pewien skutek. Ten skutek to zrozumienie ze strony Ukrainy, że to po ich stronie jest piłka i że to Ukraińcy powinni starać się znaleźć dobre rozwiązanie. To nie jest łatwe zadanie – zaznaczył szef polskiego rządu.

Tusk mówił też, że podjął inicjatywę, aby „przekonać prezydenta Karola Nawrockiego, aby z naszej strony nie było eskalacji”. - Aby dać przestrzeń Ukraińcom albo na wycofanie się z tej decyzji, albo podjęcie takich inicjatyw, które uczynią ją mniej bolesną z naszego punktu widzenia – dodał zaznaczając, że argumenty strony ukraińskiej w tej sprawie nie przekonują Polski. Jednocześnie nie zgodził się, by intencją Zełenskiego w tej sprawie było uderzenie w Polskę.

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