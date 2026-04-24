Z sondażu CBOS wynika, że gdyby Mateusz Morawiecki zdecydował się założyć własną partię, taka formacja mogłaby liczyć na poparcie 6 proc. ankietowanych.

Reklama Reklama

Elektorat takiej hipotetycznej partii w większości (60 proc.) składałby się z osób, które dotąd popierały Prawo i Sprawiedliwość, w 27 proc. z dotychczasowych sympatyków Konfederacji, a w 9 proc. z wyborców niezdecydowanych – wynika z opublikowanego 24 kwietnia badania CBOS. 2 proc. byliby to wyborcy Konfederacji Korony Polskiej Grzegorza Brauna oraz 2 proc. – wyborcy Koalicji Obywatelskiej.

Kto najwięcej straciłby na partii Mateusza Morawieckiego?

Według CBOS, gdyby Mateusz Morawiecki postanowił założyć partię, najwięcej głosów straciłoby Prawo i Sprawiedliwość. Na taką formację mogłoby przenieść swój głos 17 proc. dotychczasowego elektoratu PiS. Elektorat Konfederacji uszczupliłby się o 11 proc., a Konfederacji Korony Polskiej Grzegorza Brauna o zaledwie 2 proc.

„Pojawienie się partii Mateusza Morawieckiego w małym stopniu ułatwiłoby decyzję wyborczą niezdecydowanym – głosowałoby na nią tylko 4 proc. dość dużej rzeszy badanych deklarujących chęć udziału w wyborach, ale niemających sprecyzowanych sympatii partyjnych” – czytamy w opisie sondażu CBOS.

CBOS podkreślił, że „dla zwolenników pozostałych ugrupowań partia Mateusza Morawieckiego nie stanowiłaby praktycznie żadnej alternatywy”. „Zainteresowanych przeniesieniem na nią swych głosów byłoby zaledwie 4 na 1000 dzisiejszych wyborców KO”. Zwolennicy pozostałych ugrupowań będących w koalicji rządzącej oraz opozycyjnej Partii Razem również nie wyrazili takiej chęci – zaznaczono w opisie badania.

Stowarzyszenie Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego

W połowie kwietnia były premier Mateusz Morawiecki wraz ze swoimi współpracownikami powołał nowe stowarzyszenie Rozwój Plus. Jak zapowiedział, chciałby w nim skupić osoby, które nie do końca identyfikują się z PiS.

Choć nie było jasne, czy stowarzyszenie będzie działało w ramach Prawa i Sprawiedliwości, ostatecznie, po siedmiogodzinnej rozmowie Mateusza Morawieckiego z prezesem PiS Jarosławem Kaczyńskim okazało się, że stowarzyszenie będzie działać w ramach PiS, pełniąc rolę – jak to określono – „jednego z politycznych płuc” tego ugrupowania.

CBOS podkreśla, że sondaż został przeprowadzony jeszcze przed tymi uzgodnieniami, kiedy w mediach przewidywano utworzenie przez Mateusza Morawieckiego odrębnej od PiS partii.

Badanie zostało zrealizowane metodą wywiadów telefonicznych wspomaganych komputerowo (CATI) oraz wywiadów internetowych (CAWI) w dniach 20–22 kwietnia 2026 r. na próbie tysiąca dorosłych mieszkańców Polski.