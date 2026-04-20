W Polsce gości prezydent Francji Emmanuel Macron. Wizyta odbywa się w obchodzonym po raz pierwszy Dniu Przyjaźni Polsko-Francuskiej.

Po spotkaniu w cztery oczy na wspólnej konferencji prasowej Donald Tusk ocenił rozmowy z Emmanuelem Macronem jako owocne. Wskazał, że oba kraje łączy zbieżna ocena sytuacji geopolitycznej – wspólna troska o europejską suwerenność, wsparcie dla Ukrainy i pielęgnowanie relacji transatlantyckich. Tusk zaznaczył, że obaj przywódcy nie mają złudzeń co do tego, że świat uległ trwałej zmianie i Europa pilnie potrzebuje jedności.

– Europa musi uwierzyć we własne możliwości. Jeśli sami nie zapewnimy sobie bezpieczeństwa, nikt za nas tego nie zrobi - zaznaczył.

Premier nawiązał też do historycznych więzi łączących Polskę i Francję, wspominając solidarność francuskich przyjaciół w czasach stanu wojennego oraz pomoc organizowaną z Paryża dla polskich emigrantów. Odniósł się również do niedawnego incydentu z rosyjskimi dronami, przy którym – jak podkreślił – Francja dała konkretny dowód sojuszniczej wiarygodności w ramach NATO. Wyraził przekonanie, że w dobie deficytu przewidywalności i solidarności w polityce międzynarodowej może na prezydenta Macrona liczyć.

Emmanuel Macron: Walka o wolność ciągle trwa

Macron z kolei określił Gdańsk mianem symbolu przyjaźni i walki o wolność, podkreślając, że ta walka trwa do dziś. Poinformował o podpisaniu szeregu umów – m.in. dotyczących wsparcia Ukrainy, w tym udziału w pożyczce w wysokości 90 miliardów, a także wspólnych ćwiczeń wojskowych wzmacniających potencjał obronny.

Zapowiedział też budowę partnerstwa w dziedzinie cywilnej energetyki jądrowej – technologii, którą Francja aktywnie rozwija i którą gotowa jest zaoferować Polsce w ramach współpracy badawczej. Macron dodał, że Paryż zamierza wspierać inwestycje strategiczne w Polsce, a współpraca obu krajów obejmuje również wymiar kulturowy.

Macron i Tusk powitali również powrót Węgier do proeuropejskiej strefy wpływów po wyborczej porażce premiera Viktora Orbána, który kreował się na lidera obozu nieliberalnego i nacjonalistycznego w UE.

Wizyta Macrona w Polsce. Pierwszy szczyt po podpisaniu traktatu z Nancy

Wizyta Emmanuela Macrona w Gdańsku ma przede wszystkim wymiar strategiczny i jest bezpośrednio związana z realizacją postanowień traktatu podpisanego w Nancy w maju 2025 roku Jest to pierwszy szczyt po podpisaniu traktatu o wzmocnionej współpracy i przyjaźni między Polską a Francją, który zakłada wzajemne gwarancje bezpieczeństwa, współpracę w zwalczaniu zagrożeń hybrydowych oraz wspólne działania w obszarze przemysłu obronnego, gospodarki, rolnictwa i nauki. Traktat nakłada na oba kraje wymóg corocznych wspólnych posiedzeń rządów, a gdański szczyt jest właśnie realizacją tego zobowiązania.

Dominującym tematem rozmów jest bezpieczeństwo. Jak podkreślił premier Tusk, kluczowymi kwestiami będą bezpieczeństwo, współpraca militarna oraz możliwości współpracy przy wykorzystaniu potencjału nuklearnego Francji, a także pytanie, w jaki sposób budować siłę i suwerenność Europy. W czasie wizyty ma zostać podpisanych kilka umów partnerskich, w tym dotyczących satelitów do komunikacji wojskowej.

Część francuskiej delegacji przeniesie się do Katowic na Europejski Kongres Gospodarczy, gdzie 22 kwietnia odbędzie się Polsko-Francuskie Forum Gospodarcze.