– Mamy do czynienia z sytuacją nadzwyczajną i w związku z tym rozpoczęła się pewna dyskusja. Nie napisałem w mediach społecznościowych niczego innego, co pan prezes (Jarosław) Kaczyński powiedział publicznie – wyjaśnił, odnosząc się do serii wpisów na platformie X, w których politycy PiS spierali się o rolę stowarzyszenia Rozwój Plus.

W piątek w Sejmie prezes PiS Jarosław Kaczyński przypomniał statut PiS, który – jak powiedział - „wyraźnie zakazuje działalności w innych organizacjach politycznych. - W naszej ocenie ta organizacja, która została powołana, ma taki charakter – zauważył Kaczyński.

– Nasi wyborcy oczekują od nas, że będziemy zdyscyplinowaną armią, która odsunie Donalda Tuska od władzy. (...) Jestem wielkim fanem klubów dyskusyjnych, tylko że kiedy idziemy na starcie z tak bezwzględnym przeciwnikiem jak Donald Tusk, to jednak lepiej być w pewnym uszeregowaniu wojskowym niż klubem dyskusyjnym – stwierdził w Polsat News Tobiasz Bocheński w odpowiedzi na pytanie o stowarzyszenie Rozwój Plus, założone przez Mateusza Morawieckie

– Głęboko wierzę, że moje koleżanki i koledzy zastosują się do stanowiska pana prezesa Kaczyńskiego wyrażonego w piątek w Sejmie, a dotyczącego sprawy, która niestety wzbudziła ferment wśród naszych wyborców – uważa Bocheński.

– To grono składa się z bardzo wielu bardzo zdolnych, bardzo inteligentnych, bardzo zasłużonych i bardzo pracowitych posłów – mówił Bocheński. Wyraził nadzieję, że będzie miało ono charakter ekspercki.

Tobiasz Bocheński: jest ogromna presja wewnętrzna w Prawie i Sprawiedliwości na powrót do 40 proc. poparcia

– Wszystko to, co się wydarzyło w zeszłym tygodniu, powoduje o tyle nasz ból głowy, że odciąga uwagę od Przemysława Czarnka i jego kampanii – mówił Bocheński, wskazując, że kandydat na premiera z PiS jest bardzo aktywny, ale jego działania schodzą na drugi plan w obliczu wewnątrzpartyjnych nieporozumień.

– Mam nadzieję , że skończy się to dobrze, jednością Prawa i Sprawiedliwości. Mam nadzieję, że zobaczę Mateusza Morawieckiego na jednej konferencji z Przemysławem Czarnkiem, na której obaj zadeklarują, że Przemysław Czarnek przewodzi kampanii wyborczej Prawa i Sprawiedliwości jako kandydat na premiera i że wszyscy zgodnie będą pracowali, niezależnie od tego, na jakim fortepianie chcą grać, na zwycięstwo Prawa i Sprawiedliwości – powiedział Bocheński w Polsat News.

Pytany o sondaże, które pokazują, że KO powiększa swoją przewagę nad Prawem i Sprawiedliwością – według jednego z ostatnich badań Pollster dla „Super Expressu” Koalicję Obywatelską popierało 34,25 proc. ankietowanych, zaś poparcie dla Prawa i Sprawiedliwości zmniejszyło się do 27,28 proc. – Jest ogromna presja wewnętrzna w Prawie i Sprawiedliwości, pamiętając sondaże z poparciem 40 proc. , żebyśmy przywrócili ten stan rzeczy. Żeby go przywrócić, musimy mieć bardzo silne prawe skrzydło (...) z drugiej strony powinniśmy mieć skrzydło centroprawicowe (...), skoncentrowane na zdroworozsądkowej prawicy, opartej na rozwoju , podatki, inwestycje – przekonywał Bocheński.