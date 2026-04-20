W dzisiejszym podcaście „Twój Biznes” między innymi:

Kolejna blokada cieśniny Ormuz i eskalacja napięć

Sytuacja w Zatoce Perskiej ponownie się zaostrza. Iran ogłosił zamknięcie cieśniny Ormuz, uzależniając jej otwarcie od zniesienia amerykańskiej blokady portów. Teheran przeszedł od słów do czynów – irańskie siły zaatakowały statki handlowe, zmuszając je do odwrotu. Stany Zjednoczone odpowiedziały ostrą retoryką. Donald Trump zagroził zniszczeniem infrastruktury energetycznej Iranu, jeśli ten nie zaakceptuje warunków zakończenia konfliktu. Choć planowana jest kolejna runda rozmów w Islamabadzie, brak zgody Iranu na negocjacje oraz wzajemne działania militarne znacząco zmniejszają szanse na szybkie porozumienie. Sytuacja ta może przełożyć się na dalszy wzrost cen surowców energetycznych i globalną niepewność gospodarczą.

Wpływy z VAT poniżej oczekiwań

Niepokojące sygnały płyną z polskich finansów publicznych. Dochody z VAT w pierwszym kwartale wzrosły jedynie o 2 proc. rok do roku, mimo że baza podatkowa zwiększyła się znacznie szybciej. Deficyt budżetowy po marcu wyniósł 69,5 mld zł, jednak ekonomiści podkreślają, że sytuacja nie jest jeszcze alarmująca. Większym problemem pozostaje słaba dynamika dochodów, która ogranicza możliwości reagowania na nieprzewidziane wydatki, np. związane z sytuacją geopolityczną. Eksperci uspokajają jednak, że na razie nie ma potrzeby nowelizacji budżetu, a rząd może szukać oszczędności w innych obszarach.

Bruksela zmienia podejście do Syrii

Unia Europejska rozważa wznowienie relacji dyplomatycznych i gospodarczych z Syrią. Plan zakłada powrót do umowy o współpracy oraz większe zaangażowanie we współpracę gospodarczą. Celem jest stabilizacja kraju i stworzenie warunków do powrotu części uchodźców do ojczyzny. To wyraźna zmiana polityki wobec Syrii po latach izolacji. Decyzja ta może mieć istotne znaczenie nie tylko polityczne, ale również gospodarcze – zarówno dla Bliskiego Wschodu, jak i dla Europy.

Rynek IPO na GPW wyraźnie ożywa

Warszawska giełda przeżywa wyraźne ożywienie na rynku pierwotnym. W ostatnich dniach zadebiutowały nowe spółki, a kolejne przygotowują się do wejścia na parkiet. Na rynku pojawiły się m.in. Creotech Quantum i Syn2bio, a w kolejce czekają następne firmy, takie jak Rex Concepts czy Grupa WB. Eksperci wskazują, że sprzyjającym czynnikiem jest dobra koniunktura na rynku akcji – indeksy biją rekordy, co zachęca spółki do przeprowadzania IPO. Już teraz liczba debiutów przewyższa wynik z całego poprzedniego roku.

„Twój Biznes” to codzienny podcast ekonomiczny tworzony przez redakcje „Rzeczpospolitej” i „Parkietu”. Od poniedziałku do piątku o 7:30 Bartłomiej Kawałek przedstawia najnowsze wiadomości gospodarcze oraz aktualne informacje z rynków finansowych w Polsce i na świecie.