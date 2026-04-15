Tę informację potwierdziły portalowi dwa źródła. Zrobiły to jednak pod warunkiem zachowania anonimowości, ponieważ nie są upoważnione do kontaktów z mediami.
Jak podkreśla portal, nowe wytyczne mogą świadczyć o zaostrzeniu napięć między Waszyngtonem a Hawaną, które narastają od stycznia. Wówczas administracja Donalda Trumpa ograniczyła dostawy ropy na Kubę, co było elementem szerszej strategii mającej wymusić głębokie zmiany polityczne na wyspie.
W odpowiedzi na pytania „USA Today” Pentagon podkreślił, że standardowo opracowuje różne scenariusze działań i pozostaje gotowy do realizacji decyzji prezydenta, zgodnie z jego wytycznymi.
Czytaj więcej
Zarówno Stany Zjednoczone, jak i Kuba przyznają, że znajdują się na wczesnym etapie prób rozwiązania narastającego kryzysu. Nie jest jednak jasne, na jak daleko idące ustępstwa gotowa jest każda ze stron. W marcu informowano, że trwają rozmowy dotyczące potencjalnego porozumienia gospodarczego, które mogłoby doprowadzić do przełomu w relacjach.
Mimo że uwaga administracji Trumpa skupiona jest również na konflikcie z Iranem, napięcia na linii Waszyngton–Hawana w ostatnich tygodniach wyraźnie wzrosły. Sam Trump sugerował, że spodziewa się wkrótce „zająć się Kubą w takiej czy innej formie”, podkreślając przy tym swoją swobodę działania w tej kwestii.
13 kwietnia prezydent powiedział w Białym Domu: – Możemy zająć się Kubą po tym, jak skończymy to – odnosząc się do trwającego konfliktu na Bliskim Wschodzie.
Prezydent Kuby Miguel Díaz-Canel w rozmowie z „Newsweekiem” zapowiedział z kolei, że jego kraj nie pozostanie bierny w obliczu ewentualnej agresji.
– Będziemy walczyć i bronić się – oświadczył.
Czytaj więcej
Dodatkowe napięcia wywołała wcześniejsza operacja Stanów Zjednoczonych w Wenezueli, podczas której na początku stycznia obalono prezydenta Nicolása Maduro. Wydarzenie to odbiło się szerokim echem wśród społeczności emigrantów z Kuby i Wenezueli na Florydzie, wywołując spekulacje, że kolejnym celem może być właśnie Hawana.
Dyskusje o możliwej interwencji USA na Kubie trwają od dekad — sięgają czasów rewolucji z 1959 r., kiedy Fidel Castro przejął władzę i związał kraj z blokiem sowieckim. Od tego momentu relacje między oboma państwami pozostają napięte, a scenariusz zmiany politycznej na wyspie regularnie powraca w amerykańskich analizach strategicznych.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas