– Takich ludzi w życiu publicznym i Polski, i Europy być nie powinno – mówił Jarosław Kaczyński pytany przez dziennikarzy o komentarz do wygranej Pétera Magyara i jego Tiszy w wyborach parlamentarnych na Węgrzech. Węgierska opozycja zdobyła większość konstytucyjną, odsuwając od władzy rządzącego Węgrami od 16 lat Viktora Orbána i Fidesz. Orbána przed wyborami wspierali politycy PiS i Konfederacji, w tym sam Jarosław Kaczyński.

Reklama Reklama

Jarosław Kaczyński i Witold Tumanowicz z Konfederacji zarzucili Péterowi Magyarowi ugotowanie psa w mikrofalówce

Prezes PiS mówiąc o Magyarze, stwierdził że ten dopuszczał się „niebywałych wyczynów w życiu prywatnym". Dopytywany, o co chodzi, odparł że „na przykład to, co opisuje jego żona, że upiekł szczenię".

Wcześniej informację na temat rzekomego „ugotowania psa w mikrofalówce” przekazał poseł Konfederacji Witold Tumanowicz. W późniejszym wpisie tłumaczył, że „opinie o tym, na kogo woleli zagłosować Węgrzy słyszałem od samych Węgrów, którzy głosowali przeciwko Orbánowi”.

Informacja o tym, jakoby Magyar miał ugotować psa w mikrofalówce pojawiła się na Węgrzech w ostatnim tygodniu kampanii wyborczej i była kolportowana przez konta wspierające Fidesz. Rzekomo jej źródłem miała być książka byłej żony Magyara, byłej minister sprawiedliwości Judit Vargi. Varga miała rzekomo napisać o tym w wydanej niedawno książce.

Taka informacja pojawiła się w serwisie magyarhirek24.com opisującym rzekome fragmenty książki opowiadające, iż Magyar, pod wpływem alkoholu, włożył psa do kuchenki mikrofalowej. Jak się jednak okazało, że Varga nie napisała żadnej książki o byłym mężu – co potwierdziła w rozmowie z AFP. Strona, na której pojawiła się informacja, została zarejestrowana 6 kwietnia 2026 roku, w dniu publikacji materiału o Magyarze. Informację rozpowszechniały konta na X związane z rosyjską propagandą.

– Pan twierdzi, że nieprawda, a ja – biorąc pod uwagę inne, zweryfikowane jego wyczyny, różne dochodzenia pod stołem i tak dalej – jednak uważam, że to jest możliwe. No, krótko mówiąc, to jest człowiek, któremu w żadnym wypadku nie będę składał gratulacji – mówił Kaczyński na uwagi dziennikarzy, że powielana przez niego informacja jest fałszywa.

Władysław Kosiniak-Kamysz o słowach Jarosława Kaczyńskiego: Próba przykrycia klęski Viktora Orbána

Kosiniak-Kamysz, pytany o sprawę, stwierdził że „nawet sztuczna inteligencja podpowiada od razu, że to jest kłamstwo”. Ocenił, że Kaczyński mówi o tym po to, aby przykryć rozmiary porażki PiS-u, wynikającej ze wspierania przez prezydenta (Karola) Nawrockiego, parlamentarzystów PiS-u – Fideszu, premiera Orbána.

– To próba przykrycia wyniku wyborczego i klęski Viktora Orbána jako sojusznika PiS-u. Ale powielanie kłamstw i fake newsów przez lidera największej partii opozycyjnej nie przystoi, szczególnie politykowi z takim doświadczeniem, w poważnym wieku – to po prostu jest głupie i nieodpowiedzialne – dodał wicepremier.

Magyar w kampanii wyborczej i po wygranych wyborach wielokrotnie krytykował Fidesz za uruchomienie machiny propagandowej przeciwko niemu. 14 kwietnia oświadczył, że dopóki nie będzie można zapewnić obiektywnego przekazu informacyjnego, jego rząd zawiesi nadawanie programów informacyjnych w państwowych mediach.