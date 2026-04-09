„Rok temu jako Polska 2050 mówiliśmy: edukacja zdrowotna powinna być obowiązkowa poza modułem edukacji seksualnej. Co na to mówiło Ministerstwo? NIE. Wszystko ma być obowiązkowe... po czym Barbara Nowacka zmieniła zdanie i wszystko stało się dobrowolne” – napisała Pełczyńska-Nałęcz. „Po roku większość uczniów wypisała się z edukacji zdrowotnej, a sam przedmiot stał się niestety memem. I teraz MEN oferuje rozwiązanie, które było na stole rok temu” – dodała.

Reklama Reklama

Do końca marca ministra Nowacka miała ogłosić, czy przedmiot będzie obowiązkowy, ale ogłoszenie decyzji zostało odłożone. O decyzji Nowacka poinformowała w czwartek 9 kwietnia na antenie TVN24. Jak przekazała szefowa MEN, od nowego roku edukacja zdrowotna będzie przedmiotem obowiązkowym, oprócz komponentu dotyczącego wiedzy seksualnej, na który będzie można się zapisać.

Szefowa Polski 2050 Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz: co z zakazem smartfonów w szkołach?

Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz wspomniała również o „kolejnej ważnej reformie: zakazie smartfonów w szkołach”. „I co? To samo” – napisała. „Wszyscy widzą jaką demolką psychiczną jest uzależnienie młodzieży od ekranów. Wiele krajów już chroni uczniów i takie rozwiązania wprowadziło” – zauważyła.

„Tymczasem w Sejmie od pół roku leży nasz projekt ustawy w tej sprawie. Projekt jest mrożony przez partyjną koleżankę Minister Nowackiej – Panią Szumilas w Komisji Edukacji. A MEN? Przez miesiące krytykował nasz pomysł, po czym zmienił zdanie. Ale Minister Edukacji nie weźmie przecież projektu innego koalicjanta, tylko zacznie wielotygodniowe prace nad nowym. W efekcie jeśli zakaz smartfonów w szkołach w ogóle wejdzie, to w ostatniej chwili (zostało nam 2 miesiące roku szkolnego), bez czasu na przygotowanie dla szkół i nauczycieli” – stwierdziła. „Taki tryb pracy naprawdę mija się z sensem” – dodała.

„Próbowaliśmy porozmawiać” z Barbarą Nowacką

Pełczyńska-Nałęcz zaznaczyła, że „może tym razem warto zrobić rzeczy inaczej”. „Pójść zgodnie koalicyjnie z projektem, który jest w Sejmie nie zważając na to czyj to projekt. Wprowadzić zmiany do szkół na czas. Z korzyścią dla edukacji, uczniów i rodziców”.

Dodała, „uprzedzając pytania: tak, próbowaliśmy porozmawiać z Ministrą Nowacką przy zamkniętych drzwiach”. Według relacji Pełczyńskiej-Nałęcz ministra Barbara Nowacka odrzuciła jednak zaproszenie na posiedzenie klubu Polski 2050 w Sejmie.

Sławomir Nitras bierze Barbarę Nowacką w obronę

Wpis Pełczyńskiej-Nałęcz skomentował Sławomir Nitras, z Koalicji Obywatelskiej. „Jedyne co w tym wpisie jest prawdziwe to, że od roku zwalczała pani obowiązkowość edukacji zdrowotnej. Brak umiejętności pracy zespołowej i elementarnej lojalności to w tym zawodzie jest dyskwalifikujące. Może warto aby wreszcie swoje grządki Pani uporządkowała” – odpisał przewodniczącej Polski 2050.

Edukacja zdrowotna w szkołach

Edukacja zdrowotna, która zastąpiła wychowanie do życia w rodzinie, weszła do szkół w roku szkolnym 2025/2026 jako przedmiot nieobowiązkowy. Nauczana jest w szkołach podstawowych w klasach IV-VIII (w wymiarze jednej godziny tygodniowo w każdej z tych klas, a zajęcia w klasie VIII mają być realizowane tylko w pierwszym semestrze) i w szkołach ponadpodstawowych (w wymiarze jednej godziny tygodniowo przez dwa lata).