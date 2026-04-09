Z tego artykułu dowiesz się:

  • Jakie czynniki wpłynęły na decyzję Rady Polityki Pieniężnej?
  • Jak rynek i analitycy przewidywali rozwój sytuacji w kwestii stóp procentowych?
  • Jakie wskaźniki ekonomiczne oraz wydarzenia geopolityczne mają kluczowe znaczenie dla przyszłej polityki monetarnej?

Decyzja RPP nie jest zaskoczeniem: spodziewał się jej rynek, oczekiwały też wszystkie zespoły analityczne ankietowane przez „Rzeczpospolitą” i „Parkiet”.

Referencyjna stopa procentowa NBP pozostaje na poziomie 3,75 proc., najniższym od czterech lat. W ostatnich 11 miesiącach Rada Polityki Pieniężnej obniżyła ją łącznie o 200 punktów bazowych, w tym o 25 pb w tym roku (w marcu).

Choć banki kuszą dosyć atrakcyjnymi promocjami, to jest to oferta nastawiona przede wszystkim na poz
Oprocentowanie słabych lokat spada niemal do zera. Co się dzieje na rynku?

RPP: stopy procentowe bez zmian

Formalnie, przesłanki za decyzją RPP poznamy podczas konferencji prasowej prezesa NBP i przewodniczącego Rady Adama Glapińskiego o 15.00. Niemniej w ostatnich tygodniach podkreślany przez licznych członków gremium był fakt istotnego wzrostu inflacji (z 2,1 proc. r/r w styczniu i lutym do 3 proc. w marcu, według szybkiego szacunku GUS), wiedzionego dużo droższymi paliwami. De facto – w okolicznościach bez wojny w Iranie – warunki do jeszcze jednej obniżki byłyby całkiem dobre: inflacja w okolicach 2 proc., hamująca dynamika wynagrodzeń, nieco gorsze od oczekiwań dane o koniunkturze w styczniu i lutym.

Konflikt w Zatoce Perskiej zmienił jednak wszystko, a Rada komunikuje, że weszła w tryb „wait-and-see”. Dwutygodniowe zawieszenie broni z zapowiedzią udrożnienia Cieśniny Ormuz nie zmienia tego istotnie: wciąż porozumienie jest kruche, a sytuacja niepewna. Dodatkowo, choć ceny ropy naftowej spadły, to pozostają wyraźnie wyższe niż przed atakiem USA i Izraela na Iran. Zdaniem ekonomistów ING Banku Śląskiego, ze względu na długi czas odbudowy infrastruktury i premię geopolityczną, ceny surowców nie wrócą szybko do poziomów sprzed konfliktu.

Droższe paliwa zmieniają zachowania Polaków. Konsumpcja pod presją
Raporty ekonomiczne Paliwa drożeją, inflacja rośnie. Polacy ograniczają wydatki, ale nie panikują

RPP obserwuje sytuację, stopy procentowe długo bez zmiany?

Z jednej strony więc okno dla jeszcze jakiejś obniżki stóp procentowych w kraju jest zamknięte. Z drugiej: możliwa deeskalacja obniża oczekiwania rynków finansowych na podwyżki. Jeszcze we wtorek kontrakty FRA sugerowały dwie podwyżki o 25 punktów bazowych do końca roku. Po ogłoszeniu zawieszenia broni te oczekiwania obniżyły się w kierunku jednej podwyżki. Z drugiej strony, rynki bywają nadwrażliwe, a ekonomiści raczej spodziewają się utrzymywania stóp bez zmian. 

Najbliższe miesiące powinny jednakowoż więc minąć raczej pod znakiem stabilizacji stóp procentowych w kraju. Oczywiście, kluczowe znaczenie będzie miał jednak rozwój sytuacji na Bliskim Wschodzie, los tarczy antyinflacyjnej CPN oraz skala efektów drugiej rundy (wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w efekcie droższych surowców i transportu) i ewentualne przełożenie się szoku cenowego – jeśliby miał się przedłużać – na oczekiwania inflacyjne i płacowe w kraju. „Szok energetyczny będzie miał pośredni wpływ na ceny, ale uważamy, że efekty drugiej rundy będą ograniczone ze względu na brak presji popytowej w gospodarce i słabszą pozycję płacową pracowników” – komentują ekonomiści PKO Banku Polskiego.

W Panelu Ekonomistów „Rzeczpospolitej” dziewięcioro badaczy z uczelni i wydziałów ekonomicznych w Polsce oceniło, że wyjście inflacji poza przedział celu inflacyjnego NBP (a więc powyżej 3,5 proc. r/r) może zmusić RPP do podwyżki stóp procentowych. Przeciwnego zdania było siedmioro respondentów. Ekonomiści zwracali przy tym uwagę, że RPP powinna uwzględniać nie bieżące odczyty inflacji, ale jej perspektywy. – Jeśli podnosić stopy, to jeszcze nie teraz. Uzasadnieniem mogłyby być prognozy trwałego podwyższenia poziomu inflacji – mówi prof. dr hab. Marek Kośny z Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.

To właśnie utratą wiary w dalsze obniżki stóp procentowych (nie ma już na co czekać), a jednocześnie obawami przed ich wzrostem (w bankach w marcu rosło już oprocentowanie nowych kredytów), ekonomiści tłumaczą duży wzrost popytu na kredyty mieszkaniowe w marcu. Zgodnie z danymi Biura Informacji Kredytowej, w marcu o kredyt mieszkaniowy wnioskowało łącznie ponad 63 tys. osób, najwięcej od blisko 18 lat, o 72 proc. więcej niż rok wcześniej i o 42 proc. więcej niż w lutym.