Choć krytycy wielokrotnie podkreślali, że jest on niezwykle kosztowny i logistycznie nierealny, Donald Trump wciąż nie odpuszcza pomysłu ponownego otwarcia federalnego więzienia na wyspie Alcatraz.

Reklama Reklama

Więźniowie zamiast turystów. Donald Trump chce wydać miliony dol. na reaktywację więzienia Alcatraz

W maju ubiegłego roku prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump zapowiedział ponowne uruchomienie więzienia federalnego na wyspie Alcatraz. Jak poinformował, nowa wersja placówki ma zostać „znacznie rozbudowana i odbudowana” oraz przeznaczona do przetrzymywania osób, które określił jako „najbardziej bezwzględnych i brutalnych przestępców w Ameryce”. W opublikowanym w mediach społecznościowych wpisie Trump napisał też, że przez zbyt długi czas kraj był „nękany przez brutalnych i wielokrotnych przestępców”. Dodał również, że gdy Stany Zjednoczone były – jego zdaniem – „poważniejszym państwem”, nie wahały się przed osadzaniem najniebezpieczniejszych przestępców w miejscach o zaostrzonym rygorze. Właśnie dlatego – jak zaznaczył – nakazał Biuru Więziennictwa, we współpracy z Departamentem Sprawiedliwości, FBI oraz Departamentem Bezpieczeństwa Krajowego, wznowienie funkcjonowania więzienia na wyspie w zatoce San Francisco.

W piątek Biały Dom zwrócił się o przyznanie 152 mln dolarów na ponowne otwarcie federalnego więzienia na wyspie Alcatraz. Środki te zostały uwzględnione w propozycji budżetu federalnego na rok fiskalny 2027. Jak zauważa agencja Reutera, tego rodzaju wnioski budżetowe są zazwyczaj traktowane przez Kongres jako rekomendacje, a nie wiążące decyzje.

Planowane finansowanie ma pokryć koszty pierwszego roku odbudowy obiektu. Zgodnie z założeniami środki trafią do Federalnego Biura Więziennictwa, które odpowiadałoby za przekształcenie Alcatraz w „nowoczesny, bezpieczny zakład penitencjarny”.

Dlaczego więzienie Alcatraz zostało zamknięte?

Alcatraz zostało otwarte w 1934 r. i przez lata funkcjonowało jako jedno z najbezpieczniejszych więzień w Stanach Zjednoczonych. Jego położenie na wyspie, otaczające je zimne wody oraz silne prądy morskie stanowiły naturalne zabezpieczenia przed ucieczką. Według oficjalnych informacji z placówki nigdy nikomu nie udało się zbiec. Pięciu więźniów uznaje się za „zaginionych i prawdopodobnie utopionych”.

W Alcatraz przebywali jedni z najsłynniejszych przestępców XX wieku, m.in. Al Capone czy George „Machine Gun” Kelly. Mimo że więzienie zostało zamknięte ponad 60 lat temu, jego historia do dziś fascynuje opinię publiczną i była wielokrotnie przedstawiana w filmach fabularnych, w tym w głośnej „Twierdzy” z Seanem Connerym i Nicolasem Cage'em.

Zamknięcie więzienia w 1963 r. uzasadniono przede wszystkim kosztami utrzymania oraz postępującym niszczeniem budynków w wyniku działania morskiego klimatu. Dalsze funkcjonowanie placówki uznano wówczas za ekonomicznie nieuzasadnione, szczególnie w porównaniu z nowszymi, tańszymi w eksploatacji jednostkami.

Obecnie system federalny dysponuje 16 więzieniami o najwyższym poziomie bezpieczeństwa. Należą do nich m.in. zakład karny w Florence w stanie Kolorado oraz ośrodek w Terre Haute w stanie Indiana, w którym znajduje się federalna izba śmierci. W ostatnich latach system penitencjarny w USA był wielokrotnie krytykowany, m.in. po śmierci Jeffreya Epsteina w nowojorskim areszcie federalnym w 2019 r.

Propozycja Trumpa zakłada przekształcenie historycznego obiektu w nowoczesną jednostkę penitencjarną o podwyższonym poziomie bezpieczeństwa. Wniosek budżetowy stanowi pierwszy krok w kierunku realizacji tego planu, jednak jego ostateczny los zależy od decyzji Kongresu. Trump wielokrotnie zaznaczał, że przywrócenie więzienia ma mieć nie tylko funkcję praktyczną, ale również symboliczną – ma to być „symbol prawa, porządku i sprawiedliwości”.

Dziś Alcatraz jest popularnym celem turystycznym, zarządzanym przez National Park Service. Rocznie odwiedza je ponad milion osób.