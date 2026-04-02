Parlament przyjął, a prezydent podpisał pakiet CPN 27 marca. W jego ramach rząd obniżył VAT i akcyzę na paliwo oraz wprowadzono maksymalne ceny paliw, które każdego dnia są wyliczane na podstawie specjalnego algorytmu, który jest oparty m.in. na średniej cenie hurtową paliwa u pięciu największych dostawców. Cena maksymalna na kolejny dzień jest publikowana w Monitorze Polskim po ogłoszeniu przez ministra energii Miłosza Motykę.

Reklama Reklama

3 kwietnia maksymalna cena benzyny 95 wyniesie 6,19 zł, benzyny 98 – 6,8 zł, a oleju napędowego – 7,64 zł. Przed wprowadzeniem pakietu CPN cena benzyny 98 oscylowała już w granicach 9 złotych.

Donald Tusk chwali się, że ceny w Polsce są najniższe w Europie. Opozycja krytykuje

Premier Donald Tusk przekonuje, że dzięki wprowadzeniu pakietu CPN ceny paliwa w Polsce są najniższe w Europie. Jednak opozycja zarzuca rządowi, że ten wprowadził obniżkę VAT i akcyzy zbyt późno (miesiąc po wybuchu wojny), na dodatek PiS przekonuje, że stało się to pod presją kandydata PiS na premiera Przemysława Czarnka, który już 9 marca proponował ustawę obniżającą VAT na paliwo.

Rząd odpiera te zarzuty, tłumacząc, że przygotowanie pakietu wymagało czasu, ponieważ chodziło o to, by nie miał on formy wyłącznie obniżki opłat nałożonych na paliwo, gdyż wtedy dystrybutorzy paliw mogliby utrzymać ceny lub obniżyć je mniej, niż to możliwe, zwiększając swoją marżę o obniżone opłaty.

Inny zarzut dotyczy tego, że pakietem CPN nie objęto gazu LPG, który na stacjach benzynowych również drożeje. Rządzącym zarzucano też, że przed obniżką VAT i akcyzy należący do Skarbu Państwa Orlen podniósł hurtowe ceny paliw.

Termin obniżki akcyzy i VAT zbiega się z Wielkanocą – rządzący podkreślają, że chcieli zdążyć z obniżką, zanim Polacy wyruszą na święta do swoich rodzin.

Wzrost ceny paliwa jest konsekwencją zablokowania przez Iran Cieśniny Ormuz przez którą, w normalnych warunkach, przechodzi 20 proc. ropy transportowanej drogą morską i 30 proc. gazu LNG transportowanego w ten sposób. Iran zablokował Cieśninę w odwecie za atak USA i Izraela i obecnie deklaruje, że Cieśnina jest otwarta tylko dla statków z państw, które uznaje za przyjazne. W wyniku blokady cena ropy na światowych rynkach wzrosła o ok. 50 proc. i obecnie za baryłkę ropy Brent trzeba płacić 108 dolarów. Iran groził, że może doprowadzić do sytuacji, w której za baryłkę trzeba będzie płacić nawet 200 dolarów.

Sondaż: 36,9 proc. chwali pakiet CPN, ale uważa, że rząd zareagował zbyt późno

Uczestników sondażu SW Research zapytaliśmy, jak oceniają przygotowany przez rząd Donalda Tuska pakiet CPN.

Foto: rp.pl/Weronika Porębska

Pozytywnie oceniło go 40,6 proc. badanych.

36,9 proc. respondentów oceniło pakiet pozytywnie, ale wyraziło przy tym zdanie, że rząd zareagował zbyt późno.

Negatywnie oceniło pakiet 12,3 proc. badanych.

10,2 proc. respondentów nie ma zdania w tej sprawie.

– Kobiety częściej niż mężczyźni uważają, że rząd zareagował zbyt późno (42 proc. w grupie kobiet vs 31 proc. w grupie mężczyzn). W grupie powyżej 50 lat połowa badanych ocenia pakiet CPN pozytywnie (50 proc.). Największy odsetek negatywnych opinii był w grupie osób, których dochód przekracza 7000 zł (18 proc.) – komentuje wyniki badania Adam Jastrzębski, project manager w SW Research.