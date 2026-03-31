31 marca jest pierwszym dniem obowiązywania w Polsce cen maksymalnych na benzynę, na podstawie przyjętego przez parlament pakietu pod nazwą CPN. W ramach pakietu doszło też do obniżenia VAT i akcyzy na benzynę. Cena maksymalna na dzień następny ma być ustalana codziennie. Nadzwyczajne przepisy mają obowiązywać do trzech miesięcy.

Maksymalne ceny paliw na wtorek 31 marca 2026 roku benzyna Pb95 - 6,16 zł za 1 litr

benzyna Pb98 - 6,76 zł za 1 litr

olej napędowy - 7,60 zł za 1 litr

Ceny maksymalne. Donald Tusk zapewnia, że państwo nie ingeruje w rynek, a jedynie chroni obywateli

- Pojawia się zarzut, że jest to działanie nierynkowe, że państwo ingeruje w rynek. Nie muszę nikogo przekonywać, że co do zasady jestem zwolennikiem mechanizmów rynkowych, ale chcę podkreślić: działamy nie tylko w Polsce – to problem globalny – działamy w warunkach toczących się wojen, w tym wojny na Bliskim Wschodzie, która ma decydujący wpływ na ceny paliw na świecie. - Skoro działamy w warunkach wojennych, musimy przyjąć także nadzwyczajne zasady. Tak – to jest regulacja nadzwyczajna, której celem jest ochrona obywateli przed nieuzasadnionymi wzrostami cen. Wszędzie na świecie obserwowaliśmy próby wykorzystywania tej sytuacji kosztem obywateli – mówił o wprowadzonym przez rząd mechanizmie premier.

- Nasz mechanizm CPN nie ma wpływu na to ile paliwa kosztują na giełdach światowych – zastrzegł Tusk. - My mamy wpływ na to jak minimalizować ryzyka wynikające z wojny – dodał. Następnie stwierdził, że wypowiedzi „wypowiedzi polityków zaangażowanych w ten konflikt – szczególnie prezydenta Stanów Zjednoczonych – powodują duże wahania cen”. - Polska nie ma na to wpływu. Mamy natomiast wpływ na to, jak minimalizować skutki kryzysu wynikającego z wojny i destabilizujących działań - zastrzegł.

- Dlatego zdecydowaliśmy się na ten mechanizm. Przygotowaliśmy go tak, aby – z jednej strony – ograniczać nieuprawnione zyski, a z drugiej – zapewnić stabilność rynku i bezpieczeństwo dostaw. Cena maksymalna, którą będziemy ogłaszać co tydzień, ma ograniczać nadużycia, ale jednocześnie nie doprowadzić do załamania rynku – mówił też premier.

- Na czas funkcjonowania pakietu CPN ceny będą najniższe z możliwych – podsumował premier zastrzegając, że drugą zasadą, którą kieruje się rząd, jest „płynność dostawy”. - Oznacza to, że ceny paliw mogą się zmieniać wraz z sytuacją na rynkach światowych - dodał co należy rozumieć jako ostrzeżenie, że ceny paliwa, mimo pakietu CPN, mogą rosnąć.

Donald Tusk o turystyce paliwowej: Niemcy mogą zacząć kupować paliwo w Polsce

Tusk mówił też, że Polska będzie też obserwować tzw. turystykę paliwową i wyraził przekonanie, że może się zdarzyć, iż po paliwo do Polski będą przyjeżdżać m.in. Niemcy. Zdaniem premiera będzie to pewien dowód skuteczności mechanizmu obniżania cen.

- W niektórych krajach wprowadzono rozwiązania, w których obcokrajowcy płacą więcej za paliwo. Przykładem jest Słowacja. Na razie nie obserwujemy masowego zjawiska przyjazdów po tańsze paliwo do Polski, ale może się ono pojawić – zwłaszcza z kierunku zachodniego – zauważył premier. - To w pewnym sensie najlepsza recenzja naszego działania – że paliwo w Polsce jest wyraźnie tańsze niż np. w Niemczech. Oznacza to jednak konieczność pełnej czujności instytucji państwowych odpowiedzialnych za bezpieczeństwo energetyczne – dodał. Wcześniej minister energii Miłosz Motyka na porannej konferencji prasowej nie wykluczył możliwości ograniczenia sprzedaży paliw w Polsce cudzoziemcom.