PR-owiec: Podczas debaty w Końskich ludzie zobaczyli niezłego Hołownię i relatywnie słabego Trzaskowskiego

Zdaniem Piotra Matczuka, konsekwencje debaty w Końskich dla kampanii prezydenckiej są dwie. - Po pierwsze widzimy – w mediach tak to jest przedstawiane i ludzie tak to odbiorą – że Trzaskowski przegrał ten weekend kampanijny. A w związku z tym, że zaczynają się święta – co wygasza politykę – to zostanie to ludziom na święta. Polacy będą rozmawiać przy świątecznych stołach o debacie i o porażce Rafała Trzaskowskiego – powiedział gość Michała Kolanki. - Druga rzecz, która jest istotna, to jest moment zwrotny w kampanii. W tym znaczeniu, że następuje pewna korekta sondażowa, co widzimy po ostatnich badaniach po debacie. Niekoniecznie wpłynęła na to sama debata, ale korekta badań musi nastąpić - zaznaczył. - Ludzie zobaczyli, że Nawrocki może występować w takim formacie i że nie jest to dla niego złe. Zobaczyli też niezłego Hołownię, który dołował w sondażach i relatywnie słabego Trzaskowskiego, więc to będzie znaczące. Święta zresetują tę kwestię, ale do świąt będzie to działać. Moim zdaniem punkt zwrotny mamy za sobą - dodał Piotr Matczuk.

Debata prezydencka w Końskich. Jak do niej doszło?

Rafał Trzaskowski wyzwał Karola Nawrockiego na debatę w nagraniu, które umieścił w serwisie X 9 kwietnia. Kandydat KO zaproponował, by debata odbyła się w Końskich 11 kwietnia o godzinie 20:00. Dwa tygodnie wcześniej – pod koniec marca – to Nawrocki zapraszał Trzaskowskiego na debatę do Końskich. Odpowiadając na propozycję Trzaskowskiego Nawrocki wyraził gotowość do debaty, postawił jednak warunek dopuszczenia do debaty również innych telewizji poza TVP, TVN i Polsat News. Jego sztab doprecyzował potem, że chodzi o udział w debacie również stacji telewizyjnych TV Republika i wPolsce24.

Ostatecznie swoje studio na rynku w Końskich zorganizowała TV Republika, która zaprosiła kandydatów, w tym Rafała Trzaskowskiego i Karola Nawrockiego, do udziału w organizowanej przez siebie debacie. Trzaskowski nie przyszedł, nie było też większości pozostałych kandydatów, m.in. Sławomira Mentzena, Adriana Zandberga i Grzegorza Brauna.

Debata wszystkich kandydatów na prezydenta zarejestrowanych przez PKW ma odbyć się 12 maja – transmitować będą ją TVP, TVN i Polsat News.