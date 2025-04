Trzaskowski, Nawrocki, Mentzen. W najnowszym sondażu jeden z kandydatów sporo traci

Reklama

Gdyby wybory odbyły się dzisiaj, do II tury weszliby Rafał Trzaskowski z 31,5 proc. i Karol Nawrocki 20,1 proc. poparcia. Sławomir Mentzen ma obecnie 14,7 proc. poparcia.

Największe zmiany dotyczą drugiego miejsca, na którym pozycja Karola Nawrockiego była do niedawna zagrożona przez Sławomira Mentzena. Nawrocki w kwietniowym sondażu dla RMF FM może liczyć na poparcie rzędu 20 proc., co stanowi niewielki wzrost w stosunku do marca (19,5 proc.).

Według najnowszego sondażu Opinia24 dla RMF FM potencjalna frekwencja w wyborach prezydenckich nie zmienia się w stosunku do poprzednich badań i może wynieść 69 proc.

Na kolejnych miejscach znaleźliby się Szymon Hołownia z 5,8 proc. poparcia i Grzegorz Braun z 3,5 proc.