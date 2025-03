Czy nowy rząd w Damaszku wygra z captagonem?

To na nim spoczywać będzie zadanie opanowania sytuacji gospodarczej w kraju zdewastowanym 14-letnią wojną domową. Jak wynika z niedawnego raportu ONZ, straty utraconego w czasie wojny PKB sięgają 800 mld dol. 90 proc. obecnej ludności ma problemy z przeżyciem, a dwie trzecie żyją poniżej progu ubóstwa. Ocenia się, że przy wzroście 1,3 proc. PKB rocznie kraj potrzebować będzie 55 lat do powrotu do poziomu z czasów pokoju.

Nowe władze zapowiedziały, że Syria ma być „wyczyszczona” z captagonu

Objęty międzynarodowymi sankcjami zbrodniczy reżim Asada utrzymywał się nie tylko dzięki wsparciu wojskowemu i częściowo finansowemu Iranu oraz Rosji. Ważnym źródłem dochodów była produkcja silne uzależniającego captagonu, związku chemicznego o działaniu podobnym do amfetaminy. Był i jest poszukiwanym narkotykiem zwłaszcza w krajach Zatoki Perskiej, ale też w Europie. Zdaniem niektórych ekspertów handel captagonem dostarczał reżimowi kilka miliardów dolarów rocznie, znacznie więcej niż wartość oficjalnego budżetu państwa. Nowe władze zapowiedziały, że Syria zostanie „wyczyszczona” z captagonu, lecz efektów na razie nie widać.

Kilka dni temu irackie władze przechwyciły ciężarówkę z jedną toną narkotyku wyprodukowanego w Syrii. Miały to być jeszcze zapasy z czasów reżimu Asada. Jak wynika z informacji waszyngtońskiego New Lines Institute for Strategy and Policy, produkcja captagonu została obecnie mocno zdecentralizowana, co utrudnia walkę z wytwórcami.

Nie brak doniesień, że produkcją zajmuje się dowódca współpracującej z Turcją Syryjskiej Armii Narodowej (SNA), która kontroluje obszary na wschodnim oraz zachodnim odcinku granicy turecko-syryjskiej. Są to tereny, nad którymi władzy nie ma nowy rząd w Damaszku.

Ośrodki produkcji captagonu znajdują się także na południu kraju np. w regionie Suwajdy i Dary. Tak przynajmniej twierdzą władze jordańskie, z którymi tymczasowy rząd w Damaszku podpisał w styczniu porozumienie o zwalczaniu miejsc produkcji tego narkotyku. Tym sposobem na rynki przedostają się nadal znaczne ilości captagonu.