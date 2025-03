- Polityka Konfederacji wskazuje ponad co piąta kobieta (22 proc.) i blisko co trzeci mężczyzna (32 proc.). Zdecydowanie częściej jest on uważany za prowadzącego aktualnie najlepszą kampanię przez najmłodszych uczestników badania (44 proc.). Z taką opinią zgadza się również ponad co trzecia osoba (36 proc.) z miast liczących do 20 tys. mieszkańców. Rafał Trzaskowski za najlepiej prezentującego się kandydata w tym momencie kampanii jest uważany zwłaszcza wśród najstarszych badanych (41 proc.) oraz osoby z miast o wielkości od 200 tys. do 499 tys. mieszkańców (33 proc.) - komentuje wyniki badania Dorota Cywińska, senior project manager w SW Research.

Metodologia badania Badanie zostało przeprowadzone przez agencję badawczą SW Research wśród użytkowników panelu on-line SW Panel w dniach 18-19 marca 2025 r. Analizą objęto grupę 800 internautów powyżej 18. roku życia. Próba została dobrana w sposób losowo-kwotowy. Struktura próby została skorygowana przy użyciu wagi analitycznej tak, by odpowiadała strukturze Polaków powyżej 18. roku życia pod względem kluczowych cech związanych z przedmiotem badania. Przy konstrukcji wagi uwzględniono zmienne społeczno-demograficzne.