Kolejny sędzia federalny orzekł, że blokada USAID jest niezgodna z konstytucją

W orzeczeniu stwierdzono, że administracja prezydenta USA Donalda Trumpa mogła naruszyć zasady konstytucyjne, blokując pracę agencji. Sprawę skierowali do sądu byli pracownicy agencji, zwolnieni decyzją Elona Muska.

Reklama

To kolejne orzeczenie sądu federalnego uznające decyzję Elona Muska za bezprawną.



Sędzia dopatruje się naruszenia konstytucji USA

W 68-stronicowej opinii sędzia Theodore Chuang stwierdził, że administracja prawdopodobnie naruszyła kilka postanowień Konstytucji Stanów Zjednoczonych, w tym zasadę podziału władzy. Sędzia stwierdził, że działania te zaszkodziły nie tylko powodom, byłym pracownikom agencji, ale także interesowi publicznemu, ponieważ „pozbawiły wybranych przedstawicieli społeczeństwa w Kongresie ich konstytucyjnego upoważnienia do decydowania, kiedy, jak i dlaczego zamknąć agencję utworzoną przez Kongres”.

Czytaj więcej Polityka Sądy nakazują Donaldowi Trumpowi przywrócenie do pracy zwolnionych urzędników Sędziowie federalni z Kalifornii i Maryland nakazali w czwartek prezydentowi USA Donaldowi Trumpowi przywrócenie do pracy tysięcy zwolnionych urzędników federalnych

Sędzia zażądał przywrócenia zwolnionych powodów do pracy i zagwarantowania im dostępu do miejsc pracy w tym samym biurze, w którym przebywałyli. Wszystkim pracownikom agencji nakazano przywrócenie dostępu do służbowej poczty e-mail i wszystkich systemów elektronicznych.