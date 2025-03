Dr Machnik podkreśla, że lider Konfederacji prowadzi intensywną kampanię. – Sławomir Mentzen jest bardzo pracowity. Objeżdża jednego dnia po kilka miejscowości, co odbija się wizerunkowo. Jednocześnie obrazki spieszącego się Mentzena jeżdżącego na hulajnodze mogą się dwojako kojarzyć, więc to jest dla sztabowców na pewno do poprawy. Pracowitość jest na pewno nagradzana, do tego Konfederacja, jako ugrupowanie, z perspektywy czasu jest spójne pod kątem postulatów i tematów, szczególnie związanymi z nastrojami wokół Ukraińców i imigrantów. Jest to spójne z perspektywy długofalowej – powiedział.

Czytaj więcej Polityka Nowy sondaż. Sławomir Mentzen zbliża się do Karola Nawrockiego W ciągu ostatniego miesiąca zmniejszył się dystans między Karolem Nawrockim a Sławomirem Mentzenem w sondażu Ipsos dotyczącym I tury wyborów prezydenckich.

Debaty przed pierwszą turą wyborów. Kluczowy sprawdzian dla Mentzena

Ekspert zwraca uwagę, że kampania wyborcza nie kończy się na spotkaniach z sympatykami, a Mentzen będzie musiał zmierzyć się w debatach z innymi kandydatami.

– Po trzecie, „sprawdzam” będą debaty wyborcze. Wtedy Sławomir Mentzen będzie musiał zmierzyć się nie z mieszkańcami, nie z osobami mu przychylnymi, ale poszczególnymi kandydatami. Podejrzewam, że Rafał Trzaskowski czy Karol Nawrocki nie będą go mocno atakować, ale Szymon Hołownia i cała reszta bez wątpienia będzie przypominać „piątkę Mentzena” i jego wypowiedzi. Bardzo ważne będzie to, jak na to Mentzen zareaguje. Pamiętajmy, że on wypowiada się dla otoczenia, nie bierze udziału w potyczce słownej, która bardzo często powoduje, że wyborcy nie będący częścią twardego elektoratu będą mogli powiedzieć „fajnie wygląda, ale jak się wypowie to nie bardzo, więc nie głosuję na niego”. Debaty będą bardzo istotne – mówił dr Machnik.