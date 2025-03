Departament Stanu USA szuka studentów, którzy wyrażali sympatię dla Hamasu

Amerykańskie media zauważają, że władze Uniwersytetu Columbia w ostatnim czasie zaczęły prowadzić dochodzenia w sprawie studentów biorących udział w demonstracjach, w tym także tych, którzy nawoływali do zerwania stosunków uczelni z Izraelem.

W czwartek portal Axios poinformował, że Departament Stanu USA planuje anulować wizy studenckie osobom, które miały wyrażać sympatię dla Hamasu. To realizacja rozporządzenia wydanego przez prezydenta Donalda Trumpa na temat walki z antysemityzmem. „Ostrzegamy was: w 2025 roku znajdziemy was i deportujemy” – podkreślał w styczniu Biały Dom.