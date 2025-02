Emmanuel Macron spotka się z Donaldem Trumpem. „Powiem mu, że nie może być słaby w obliczu Putina”

Prezydent Francji Emmanuel Macron będzie pierwszym europejskim przywódcą, który odwiedzi amerykańskiego prezydenta Donalda Trumpa od jego czasu inauguracji.

Reklama

Spotkanie Emmanuel Macron – Donald Trump odbędzie się w Waszyngtonie

W ubiegłym tygodniu prezydent USA Donald Trump miał wielokrotnie rozmawiać z prezydentem Francji Emmanuelem Macronem. - Prezydent Macron spotkał się z europejskimi przywódcami, a następnie przyjedzie tu w poniedziałek. Premier Starmer przyjedzie w przyszły czwartek – powiedziała podczas briefingu prasowego Karoline Leavitt, rzeczniczka Białego Domu.

Czytaj więcej Polityka Rozmowy USA-Rosja się zakończyły. Ustalono termin spotkania Trumpa z Putinem? Jednym z pierwszych ustaleń spotkania wysokich rangą przedstawicieli władz USA oraz Rosji w Rijadzie ma być data spotkania Donalda Trumpa i Władimira Putina – twierdzi agencja Bloomberga. Rosja temu jednak zaprzecza.

W czwartek w mediach społecznościowych Macron zapowiadał, że postara się przekonać Donalda Trumpa, że odsunięcie Kijowa i Europy od procesu negocjacyjnego z Rosją byłoby postrzegane jako ustępstwo wobec żądań Władimira Putina i przedstawiłby Trumpa jako słabego w oczach Chin i Iranu. - Sytuacja jest niepokojąca, ale nie dlatego, że prezydent Trump chce negocjować. Musimy sprawić, by zrozumiał, że jego interesy są takie same jak nasze - zaznaczał prezydent Francji. - Powiem mu, że nie może być słaby w obliczu Putina, kiedy w następnej kolejności będzie musiał stawić czoła Chinom. To nie ty, to nie twój znak firmowy, to nie leży w twoim interesie. To byłby ogromny strategiczny błąd - zauważył.

Europejscy liderzy spotkali się w Paryżu, by omówić działania USA ws. Ukrainy

We wtorek odbyło się spotkanie wysokich rangą przedstawicieli władz USA i Rosji w Rijadzie. Rozmowy, które trwały 4,5 godziny, były pierwszymi rozmowami przedstawicieli tych państw na tak wysokim szczeblu od czasu pełnowymiarowej napaści Rosji na Ukrainę. Spotkanie miało koncentrować się między innymi na odbudowie dwustronnych relacji oraz na przygotowaniach do możliwych negocjacji pokojowych ws. konfliktu na Ukrainie.