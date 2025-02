Na konferencję prasową w Mar-a-Lago nie wpuszczono dwóch dziennikarzy Associated Press – odnotowuje sama agencja.



- Associated Press odmawia przestrzegania prawa – ocenił Trump nawiązując do rozporządzenia wykonawczego, na mocy którego zmienił nazwę Zatoki Meksykańskiej. AP i organizacje broniące praw dziennikarzy zwracają jednak uwagę, że prawo do własnej polityki redakcyjnej, w tym polityki dotyczące stosowanych nazw geograficznych, gwarantuje amerykańskim mediom konstytucja USA, a konkretnie pierwsza poprawka do konstytucji.



Pierwsza poprawka do konstytucji USA Żadna ustawa Kongresu nie może wprowadzić religii ani zabronić swobodnego praktykowania jej, ograniczać wolności słowa lub prasy ani prawa ludu do spokojnych zgromadzeń lub do składania naczelnym władzom petycji o naprawienie krzywd.

Rzeczniczka AP Lauren Easton stwierdziła, że „administracja nakazuje opinii publicznej i prasie jakich słów używać i dokonuje odwetu, gdy nie wykonują poleceń administracji”. - Biały Dom ograniczył AP możliwość opisywania wydarzeń organizowanych przez prezydenta, ze względu na to, jak nazywamy to miejsce (Zatokę Meksykańską - red.).



Nazwy „Zatoka Meksykańska” używają też nadal inne amerykańskie media – np. „The New York Times” czy „The Washington Post”. Serwis Axios pisze o Zatoce Amerykańskiej, ale zaznacza, że poprzednio nazywała się ona Zatoką Meksykańską.



Donald Trump o AP: Nie wyrządzają nam przysługi, ja też nie robię im przysługi

W niedzielnej rozmowie z tym ostatnim serwisem zastępca szefa personelu Białego Domu Taylor Budowicz powiedział, że AP „czyni broń z języka przez ich stylebook, by forsować stronniczy światopogląd”.