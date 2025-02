W opinii Traczyka Trzaskowskiemu na dobre wyjść może także dość kontrowersyjna wypowiedź w sprawie 800 plus dla niepracujących Ukraińców. – Tutaj także odwołuje się do emocji, które są w polskim społeczeństwie – ocenił. – Podjęcie pracy przez migrantów jest kluczowe też dla akceptacji imigrantów – dodał.

Rafałowi Trzaskowskiemu będzie ciążył wizerunek rządu

Zdaniem eksperta wielkim atutem kampanii Rafała Trzaskowskiego jest to, że to on narzuca tematy dyskusji. – To on na dobrą sprawę kontroluje to, o czym się mówi w kampanii, przynajmniej wśród kandydatów – powiedział. – To Rafał Trzaskowski zgłasza propozycję wygłasza opinie, o których się dyskutuje, do których odnoszą się inni kandydaci. Nie robi tego Karol Nawrocki, a w niewielkim stopniu robi to Sławomir Mentzen który ma dobrą i aktywną kampanię – ocenił Traczyk.

Dodał, że Rafałowi Trzaskowskiemu będzie do pewnego stopnia ciążył wizerunek rządu i kandydat KO nie będzie się starał z tym rządem „sklejać”. – Zresztą wyraźnym sygnałem w tym kierunku była wczorajsza jego wypowiedź, że nie będzie długopisem rządu – powiedział. – Należy pamiętać, że Trzaskowski nie jest kandydatem wszystkich partii koalicyjnych tworzacych ten rząd, ale Koalicji Obywatelskiej, która ma najlepsze sondaże – przypomniał.

Rafał Trzaskowski silniejszy w sondażach niż Koalicja Obywatelska

Dyrektor More In Common Polska ocenił także, że Rafał Trzaskowski prowadzi dobrą kampanię. – Jeżeli spojrzymy na badania opinii publicznej, to mniejsi koalicjanci mają gorsze wyniki niż mieli 15 października – powiedział. – Natomiast Koalicja Obywatelska jest silniejsza niż była 15 października, a Rafał Trzaskowski jest jeszcze silniejszy niż jego partia-matka – podkreślił.