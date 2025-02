Rząd cieni Elona Muska. „Ten twór stał się agentem chaosu i zamieszania”

W weekend wkroczył do siedziby Amerykańskiej Agencji Rozwoju Międzynarodowego USAID, największej na świecie agencji niosącej pomoc humanitarną. Stwierdził, że to „kryminalna organizacja”. – Trzeba się tego pozbyć. Nie da się tej agencji naprawić – powiedział. USAID obiecał ratować sekretarz departamentu stanu Marco Rubio, który w poniedziałek został jego tymczasowym dyrektorem, i zapowiedział, że będzie współpracował z Kongresem nad reformą tej agencji. Następnym celem Muska jest Departament Edukacji, który chce znacznie okroić albo nawet – według obietnic wyborczych Trumpa – zupełnie zlikwidować.

Republikanie w Kongresie milczą, bo Musk uderza w agencje, które od dekad były na ich celowniku. Ale demokraci i grupy obywatelskie biją na alarm. Senator Chuck Schumer nazwał DOGE „rządem cieni, który dokonuje wrogiego przejęcia amerykańskiego rządu”. – Nie mamy czwartej gałęzi rządu o nazwie Elon Musk. Ta nielegalna, niekonstytucyjna ingerencja we władzę Kongresu zagraża istnieniom ludzkim na całym świecie – mówił demokratyczny kongresman Jamie Raskin podczas poniedziałkowego protestu przed siedzibą USAID.

Jedna z obaw nurtujących opozycję to to, że Elon Musk, który jest z formalnego punktu widzenia zwykłym obywatelem, ma tak nieograniczony dostęp i kontrolę nad rządem federalnym oraz działa, nie mając nad sobą nadzoru. Nie mniej niepokojące jest to, że decyduje o likwidacji agencji federalnych bez zgody Kongresu. – Nie może i nie zrobi nic bez naszej zgody. Dobrze mu idzie. Tnie wydatki. To mądry człowiek – zapewnia Donald Trump, który jednak wielokrotnie zademonstrował, że nie liczy się z przepisami czy obowiązującym prawem.

Poza tym są jeszcze kwestie konfliktu interesów: Musk, który jest właścicielem sześciu potężnych firm i ma powiązania biznesowe z Chinami, jest tym samym doradcą i prawą ręką prezydenta Stanów Zjednoczonych oraz ma teraz kontrolę nad instytucjami, które regulują przepisami jego imperium biznesowe i decydują o tym, którym firmom dać zlecenia federalne. – Nie ma nad nim nikogo, kto go pilnuje. To recepta na zniszczenie naszych instytucji państwowych – mówi w „New York Timesie” historyk Douglas Brinkley.