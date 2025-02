„Podróżujący LGB” zamiast „podróżujący LGBT”. Zmiany na stronach rządowych USA

Jak zauważa NBC News, jeszcze bardziej drastycznym krokiem jest całkowite usunięcie części stron internetowych. W witrynie Centrów Kontroli i Prewencji Chorób (CDC) zniknęła m.in. podstrona dotycząca używania tytoniu przez osoby LGBTQ, a także informacje o „grupie roboczej LGBTQ+” w Departamencie Sprawiedliwości. Departament Handlu usunął także stronę poświęconą programowi LGBTQ, a Departament Pracy – materiały dotyczące unikania dyskryminacji ze względu na orientację seksualną.

CDC wycofało też ze swojej strony internetowej ankietę Youth Risk Behavior Survey, która monitorowała zachowania zdrowotne uczniów w całym kraju. „Dostarczała ona jednych z nielicznych federalnych danych na temat młodzieży LGBTQ” – zaznacza NBC. Na stronie internetowej ankiety pojawiła się informacja, że „strona CDC jest modyfikowana w celu dostosowania się do rozporządzeń wykonawczych prezydenta Trumpa”.

Co na to organizacje walczące o prawa społeczności LGBTQ? „Trump cenzuruje”

Na usunięcie treści i nowe przepisy stanowczo zareagowały organizacje zajmujące się prawami osób LGBTQ.

Sarah Kate Ellis, prezes GLAAD – amerykańskiej organizacji, której celem jest eliminowanie homofobii oraz dyskryminacji przez wzgląd na orientację seksualną i tożsamość płciową – oskarżyła Donalda Trumpa o cenzurę. - Prezydent Trump twierdzi, że jest zwolennikiem wolności słowa, a jednocześnie jednoznacznie cenzuruje wszelkie informacje dotyczące osób LGBTQ i problemów, z jakimi się mierzą – stwierdziła w rozmowie z NBC NEWS. Podkreśliła także, że „działania te dowodzą, iż administracja Trumpa dąży do jak największego utrudnienia dostępu osób LGBTQ do zasobów federalnych oraz do wymazania ich obecności z przestrzeni publicznej”.