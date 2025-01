Wcześniej ogłoszoną inicjatywą Trzaskowskiego był pomysł dotyczący uszczelnienia 800+ dla Ukraińców. Politycy PiS przypominają oczywiście, że to ich formacja dużo wcześniej wystąpiła z podobną inicjatywą (już w 2024 roku), a Trzaskowski idzie w ich ślady. Co jednak najważniejsze, w niedawnym badaniu dla „Rzeczpospolitej” kierunek tych zmian popiera blisko 90 proc. ankietowanych.

Sztabowcy kandydata KO, z którymi rozmawialiśmy, przyznają, że sondaż i jego wyniki potwierdzają kierunek, który już wcześniej był widoczny w wewnętrznych badaniach samego sztabu. – Widać, że pomysł z 800+ był strzałem w dziesiątkę, który zepchnął PiS do defensywy – słyszymy z okolic sztabu.

Co z rządem? Pytania o wcześniejszą rekonstrukcję

Dla polityków KO ostatnie wydarzenia w kampanii – nowe informacje w sprawie apartamentów w dyspozycji Muzeum II Wojny Światowej – spychają Nawrockiego do defensywy. Sztabowcy PiS przekonują za to, że głównym problemem Trzaskowskiego z kolei jest rząd współtworzony przez PO – a raczej to, jak jest źle oceniany, co łączy się też z ogólnymi nastrojami społecznymi.

Z informacji „Rzeczpospolitej" wynika, że jeszcze w grudniu w kręgach decyzyjnych w PO był omawiany pomysł, by przeprowadzić w miarę szybko – wiosną, przed wyborami prezydenckimi – rekonstrukcję rządu, która miałaby dać całemu obozowi władzy nowy impuls oraz w jakimś sensie wspomóc Trzaskowskiego w jego kampanii. Jednak kilka tygodni później – czyli na przełomie stycznia i lutego – nowych informacji w tej sprawie nie ma, tym bardziej decyzji. Poważniejsza rekonstrukcja wymagałaby oczywiście uzgodnienia z koalicjantami, z których każdy – Trzecia Droga i Lewica – prowadzi własne kampanie. Jednak nasi informatorzy nie wykluczają w tej chwili żadnego scenariusza.